В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает повышение кворума Конституционного Суда Украины. Однако его по определенным причинам могут не поддержать представители отдельных фракций.

За законопроект об увеличении кворума вероятно не проголосуют депутаты из партии ОПЗЖ и представители других фракций, которые были авторами конституционного представления. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в эфире 24 канала.

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По словам Железняка, депутаты из "Голоса" являются авторами 3 законов. Первый – о возвращении электронного декларирования, который называется "законопроектом Разумкова".

Справка. Председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором предложил восстановить права НАЗК, отменены решением Конституционного Суда. Антикоррупционный комитет его поддержал. Подробнее об этом – читайте здесь.

Второй – увеличение кворума Конституционного суда до 17, чтобы остановить его непредсказуемую работу. В третьем законопроекте, как отметил Железняк, речь идет о принятии решений КСУ не простым большинством, а двумя третями.

Думаю, что первый законопроект об электронном декларировании внесут и 5 ноября 2020 года за него будут голосовать,

– заявил депутат.

Зато два других законопроекта, по мнению Железняка, могут не поддержать. Согласно регламенту, голосовать за них будут примерно в середине ноября 2020 года.

Почему важно увеличить кворум КСУ

По словам Железняка, увеличение кворума Конституционного суда поможет предотвратить его непредсказуемые решения.

"Это нужно для того, чтобы КСУ своим решением фактически не отменял безвиз, не останавливал финансирование на миллиарды гривен и не позволял чиновникам врать в декларациях", – отметил депутат.

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Железняк отметил, что это также даст возможность Конституционному Суду работать, когда он будет в полном составе, ведь сейчас есть 15 судей из 18. Также, по его словам, это будет стимулом для коалиции назначать своих представителей, а для президента – обеспечить борьбу с коррупцией.

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