Всеукраинский опрос от президента во время местных выборов 25 октября 2020 года проводили за счет взносов в поддержку партии "Слуга народа". Средства тратили на материально-техническое обеспечение и изготовление бюллетеней.

Опрос проводила партия "Слуга народа" и ООО "Зе-медиа". Об этом сообщила Ирина Геращенко в фейсбуке.

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В "Слуге народа" заявили, что фракция обязана ежеквартально подавать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчет об имуществе, доходах и расходах.

Обратите внимание! В Верховной Раде уже работают над документом, который позволит легализовать медицинский каннабис. В частности, в парламенте создали рабочую группу для разработки законопроекта. Подробнее об этом – читайте здесь.

Учитывая это, все расходы партии обнародуют в отчете в НАПК за четвертый квартал 2020 года, ведь опрос проводился именно в этот период.

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Всеукраинский опрос от президента: коротко

Владимир Зеленский 13 октября 2020 года инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. Его проводили вблизи избирательных участков.

Из-за инициативы президента началась волна критики относительно незаконности его проведения в день выборов.

Украинцы, которые приняли участие в опросе, положительно ответили 4 из 5 вопросов. Его результаты обнародовали вскоре после выборов.



Какими были вопросы от Зеленского / Инфографика 24 канала