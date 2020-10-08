Каждая пятая гривна, которую правительство планирует потратить из государственного бюджета в 2021 году, будет взята в долг. Заложенный в проект сметы Украины на 2021 год дефицит составит 6% ВВП Украины – то есть 270 миллиардов гривен.

Последствия нынешнего дефицита украинцы почувствуют лишь в конце 2020 года. Именно тогда проявятся отложенные расходы, невыполненные планы по доходам и отсутствие источников дешевых ресурсов. Подробнее – в материале 24 канала.

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Украинские власти возлагали большие надежды на то, что смогут залатать дыры в бюджете траншами от МВФ. Однако после первого же полученного транша летом 2020 года, что-то пошло не так. Инвестиционный банкир Тарас Козак отметил, что до конца 2020 года ожидали еще 2 транша – примерно по 750 миллионов долларов. Сейчас власти признали, что Украина уже точно их не получит.

Дай Бог, если мы получим 1 транш где-то под конец 2020 года,

– сказал Козак.

Переговоры продолжаются

Сейчас переговорная команда со стороны Украины во главе с премьер-министром, председателем Национального банка и министром финансов пытаются убедить Международный валютный фонд относительно получения второго транша. Он должен был поступить еще в сентябре 2020 года и никто не понимает причин отказа.



Транши от МВФ / Фото с Nk.org.ua

"По состоянию на сентябрь 2020 года Украина выполнила все условия: все так называемые структурные маяки, которые есть в меморандуме", – подтвердил нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Что затрудняет переговоры

Эксперты считают, что переговоры затрудняет подход власти к тому, что МВФ пошел на встречу в финансировании дефицита бюджета 2020 года. Международный валютный фонд учел удары по экономике, которые нанес COVID-19.

Власти увидели, что МВФ такой добрый и решили тоже заложить огромный дефицит – 270 миллиардов гривен. Это очень много, поэтому я думаю, что фонд потребует сократить дефицит бюджета на следующий год,

– сообщил Козак.

Он добавил, что когда местные выборы закончатся, украинская власть пойдет на встречу МВФ и уменьшит "хотелки".

Мнение экономических экспертов

По прогнозам экспертов, министры могут соблазниться запустить печатный станок. Тогда Украина уже точно увидит:

рост цен;

существенное падение курса национальной валюты.



Гривна поднимется до 30 гривен / Фото Delo.ua

Финансист Сергей Фурса уверен, что национальная валюта точно поднимется до 30 гривен. На этой ступени украинская власть ее и задержит.

Сложные отношения с МВФ

Ранее Владимир Зеленский метафорически отметил, что помощь МВФ для Украины – это как кровь для организма человека. А рецепт успешного сотрудничества с МВФ довольно очевиден и прост.

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"МВФ не сказал, что "уважаемые украинцы, идите в баню, больше вам денег не дадим, потому что вы какие-то такие непоследовательные: обещаете и не выполняете". Поэтому в принципе ЕС деньги дать может", – подтвердил Тарас Козак.

Что затрудняет переговоры с МВФ: смотрите полное видео