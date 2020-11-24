Украинские правоохранители открыли более 5 тысяч уголовных производств за военные преступления на Донбассе и в оккупированном Крыму. В них фигурируют сотни россиян, среди которых и высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

Всего правоохранители расследуют более 20 тысяч уголовных правонарушений. Все это преступления, связанные с войной на Донбассе, оккупацией Крыма и склонением украинских граждан к госизмене. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает ZN.UA.

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Какие преступления расследуют правоохранители

Преступления против национальной безопасности Украины, общественного порядка и нарушения международного гуманитарного права.

Если говорить более конкретно, то это военные преступления и преступления против человечности. И там нет никакой разницы – гражданин России, Украины или другого государства,

– подчеркнул Мамедов.

Кого должны привлечь к уголовной ответственности

Статус военного преступника из-за войны на Донбассе могут получить более сотни человек. Еще около 230 человек – это люди, которые причастны к развязыванию и ведению агрессивной войны.

В этом году прокуратура сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений 54 лицам. Это участники преступных формирований, которые нарушили законы и обычаи ведения войны, а также работники российских спецслужб, склоняющие украинцев к госизмене.

Среди подозреваемых и "главарь" незаконного военного формирования. В июне 2014 года он с вооруженной группой лиц захватил завод "изоляция" в Донецке и превратил культурный центр в одну из самых страшных тюрем и мест пыток.

Украинцы, которые служат в армии оккупанта, не преступники

Россия принудительно призывала и продолжает призывать граждан Украины в ряды своих вооруженных сил. По информации Мамедова, с начала оккупации до февраля 2020 года в Крыму произошло 11 призывных кампаний. По меньшей мере 25 тысяч человек вынуждены были служить на стороне страны-агрессора. Но они не преступники, отмечает заместитель генпрокурора, а жертвы военных преступлений и могут рассчитывать на защиту Украины.

Обратите внимание! Прокуроры Автономной Республики Крым 5 ноября объявили подозрения в совершении военных преступлений "судьям" оккупированного Крыма. Они причастны к незаконному созданию "Евпаторийского городского суда" полуострова. Колаборантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, а также норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.