Всеукраинский опрос украинцев, инициированный президентом Зеленским, проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили его спонсоры, но в "Слуге народа" не назвали конкретной суммы.

Партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, сознательно отказалась от любой организации опроса. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга 26 октября, информирует 24 канал.

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Что нового "слуги" рассказали об опросе

По словам Корниенко, в компании "Зе Медиа" есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования. А одним из основателей компании даже является профессиональный социолог.

Он также отметил, что "слуги" сотрудничают с этой компанией уже не первый год. В частности, речь идет о сотрудничестве во время парламентских выборов.

Компания согласилась на отсрочку платежа, а все расчеты по этому проекту состоятся постфактум. Именно на "Зе Медиа" лежит полная ответственность за организацию опроса.

По словам председателя партии, сейчас анализируется количество волонтеров, график их работы. Они получат возмещение. Также партия потратит собственные средства за логистику и печать полиграфии.

Так кто же платил за всеукраинский опрос от Зеленского

Корниенко так и не назвал ни суммы, ни конкретных спонсоров. Он лишь подчеркнул, что это не государственное финансирование. Председатель партии добавил, что эти спонсоры представляют малый и средний бизнес и их было более 300. В отчете НАЗК на все эти вопросы можно будет получить ответ, заверил Корниенко.

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Результаты экзитполов на всеукраинском опросе / Инфографика 24 канала