1 ноября в Молдове состоялись очередные выборы президента. Избирательные участки в стране закрылись в 21:00. И уже в 23:00 Центризбирком страны объявил первые результаты. Сейчас посчитали более 80% бюллетеней, а в некоторых районах – даже все 100% голосов.

Выборы президента Молдовы: первые официальные результаты

По предварительным данным, в избирательной гонке с отрывом в примерно 5% лидирует действующий президент Игорь Додон. К нему приближается бывший премьер Майя Санду. А третью строчку занял мэр города Бельцы Ренато Усатый. Об этом пишет местное издание NewsMaker.

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Сейчас ни один из кандидатов не получил поддержку более чем 50%. Поэтому, вполне вероятно, будет второй тур. В него выходят Додон и Санду. Второй тур должны назначить после обработки 100% бюллетеней и объявления официальных результатов голосования.

Предварительные результаты выборов президента Молдовы: подсчитали 81,29% бюллетеней

Игорь Додон (пророссийский политик) – 35,83%.

Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 31,73%.

Ренато Усатый (глава "Нашей партии") – 16,89%.

Виолетта Иванова (депутат от партии "Шор") – 7,60%.

Андрей Нэстасе (руководитель политической платформы "Достоинство и правда") – 3,27%.

Октавиан Цику (кандидат от "Партии национального единства") – 2,01%.

Тудор Делиу (выдвиженец либерал-демократов) – 1,52%.

Дорин Киртоакэ (лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией) – 1,14%.

Добавим, что явка избирателей на президентских выборах в Молдове составила 42,76%. То есть проголосовали 1 миллион 214 тысяч 736 избирателей. ЦИК страны уже признала выборы состоявшимися.

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