Кто побеждает на выборах президента Молдовы после подсчета более 80% голосов
1 ноября в Молдове состоялись очередные выборы президента. Избирательные участки в стране закрылись в 21:00. И уже в 23:00 Центризбирком страны объявил первые результаты. Сейчас посчитали более 80% бюллетеней, а в некоторых районах – даже все 100% голосов.
Выборы президента Молдовы: первые официальные результаты
По предварительным данным, в избирательной гонке с отрывом в примерно 5% лидирует действующий президент Игорь Додон. К нему приближается бывший премьер Майя Санду. А третью строчку занял мэр города Бельцы Ренато Усатый. Об этом пишет местное издание NewsMaker.
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Сейчас ни один из кандидатов не получил поддержку более чем 50%. Поэтому, вполне вероятно, будет второй тур. В него выходят Додон и Санду. Второй тур должны назначить после обработки 100% бюллетеней и объявления официальных результатов голосования.
Предварительные результаты выборов президента Молдовы: подсчитали 81,29% бюллетеней
- Игорь Додон (пророссийский политик) – 35,83%.
- Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 31,73%.
- Ренато Усатый (глава "Нашей партии") – 16,89%.
- Виолетта Иванова (депутат от партии "Шор") – 7,60%.
- Андрей Нэстасе (руководитель политической платформы "Достоинство и правда") – 3,27%.
- Октавиан Цику (кандидат от "Партии национального единства") – 2,01%.
- Тудор Делиу (выдвиженец либерал-демократов) – 1,52%.
- Дорин Киртоакэ (лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией) – 1,14%.
Добавим, что явка избирателей на президентских выборах в Молдове составила 42,76%. То есть проголосовали 1 миллион 214 тысяч 736 избирателей. ЦИК страны уже признала выборы состоявшимися.
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Выборы президента Молдовы 2020: главное
- Голосование состоялось 1 ноября и продолжалось с 8:00 до 21:00. На некоторых иностранных участках еще продолжают голосовать.
- По последним данным, проголосовали 1 миллион 211 тысяч 147 избирателей. То есть, явка составляет 42,73%.
- Согласно Конституции страны, президента Молдовы избирают на четырехлетний срок, и он вступает в должность со дня принесения присяги.
- На должность главы государства может претендовать гражданин, который обладает избирательным правом, достиг 40-летнего возраста, проживал или проживает на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеет государственным языком.
- На предыдущих президентских выборах в Молдове в 2016 году во второй тур выборов вышли Додон и Санду. Тогда победил пророссийский политик. Еще во время предвыборной кампании Додон назвал украинский Крым "российским", что поставило официальные контакты Киева и Кишинева на четырехлетнюю паузу.
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