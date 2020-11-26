Федоров рассказал, кто получит по 8 тысяч гривен помощи из-за коронакризиса
Более 1 миллиона украинцев, остановивших работу на время карантина, получат финансовую помощь. По 8 тысяч гривен выплатят тем ФЛП или работникам, работодатель которых имеет одну из 6 предопределенных категорий.
Общий объем помощи работникам и предпринимателям составит 10 миллиардов гривен. Об этом в фейсбуке сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
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Помощь в размере 8 тысяч гривен получат работники или ФЛП, если работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД.
Какие категории ФЛП могут рассчитывать на помощь
- 47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
- 55 – Временное размещение;
- 56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
- 59.14 – Демонстрация кинофильмов;
- 90 – Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;
- 93 – Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.
Одна из этих 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях по состоянию на 31 октября 2020 года,
– отметил Федоров.
Финансовую помощь будут оказывать единовременно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина. Деньги можно получить с помощью портала или приложения "Дия".
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