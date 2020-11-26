Более 1 миллиона украинцев, остановивших работу на время карантина, получат финансовую помощь. По 8 тысяч гривен выплатят тем ФЛП или работникам, работодатель которых имеет одну из 6 предопределенных категорий.

Общий объем помощи работникам и предпринимателям составит 10 миллиардов гривен. Об этом в фейсбуке сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Помощь в размере 8 тысяч гривен получат работники или ФЛП, если работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД.

Какие категории ФЛП могут рассчитывать на помощь

47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 – Временное размещение;

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 – Демонстрация кинофильмов;

90 – Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 – Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Одна из этих 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных ведомостях по состоянию на 31 октября 2020 года,

– отметил Федоров.

Финансовую помощь будут оказывать единовременно ФЛП и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина. Деньги можно получить с помощью портала или приложения "Дия".

Обратите внимание! На заседании правительства 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин разработал программы помощи для предпринимателей. В частности, это выплаты ФЛП и наемным работникам по 8 тысяч гривен и освобождение от налогов некоторых предпринимателей.