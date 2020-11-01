Процесс подсчета голосов на местных выборах и составления протоколов участковыми комиссиями завершен. Эксперты проанализировали соответствующие результаты. В Украине средняя цена на сжиженный газ для автомобилей составляет 12 гривен 70 копеек. Нардепы решили вмешаться в ценовую ситуацию.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Поражение на местных выборах

С начала местных выборов 2020 в Украине прошла уже неделя. В дальнейшем сформированные советы будут заполнены различными партиями. Избиратель предпочел тех, кого знают и кто показал результаты своей работы. Многим действующим мэрам удалось сохранить свое кресло.

В то же время эксперты подытожили – "Слуге народа" не удалось повторить прошлый успех. В том числе и из-за того, что местную власть воспринимали как оппозицию к центральной, от которой начали уставать.

Эксперты об итогах местных выборов: смотрите видео

Повышение цен на автомобильный сжиженный газ

Сейчас в государстве средняя цена на сжиженный газ примерно в 2 раза меньше, чем на бензин марки А-95. Депутаты зарегистрировали сразу 4 законопроекта, которые могут изменить ставки акцизного налога на горючее. Каждый проект закона предусматривает повышение акцизной ставки на сжиженный газ, что означает – повышение его цены.

Урегулирование рынка топлива: смотрите видео

Где худшая ситуация с COVID-19 в мире

В Европе и мире продолжает распространяться COVID-19. В каждой стране действуют ограничения в соответствии с пиком заболеваемости среди населения. Власти отдельных стран, чтобы заставить граждан соблюдать ограничения, ввели штрафы для нарушителей карантина.

Ситуация с COVID-19 в мире: смотрите видео

Как идет предвыборная кампания кандидатов в президенты США

Президентская кампания в США может стать рекордной по количеству скандалов. Кандидат от демократов Байден и республиканец Трамп пытаются использовать несовершенство биографии конкурента в свою пользу. Началом активной борьбы между ними можно назвать скандал вокруг якобы давления на президента Украины.

Президентская кампания в США: смотрите видео

Безвиз с ЕС под вопросом из-за решения КСУ

Украина из-за антигосударственного решения Конституционного суда может потерять безвиз с Европой и откатиться назад во времена беглого президента. Борьба с коррупцией остается ключевым требованием ЕС к Украине, от нее зависит поддержка Западом Украины

Украина может потерять безвиз с ЕС: смотрите видео