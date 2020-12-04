Новое руководство ОБСЕ: кто возглавил организацию
Совет министров иностранных дел ОБСЕ 4 декабря утвердил нового генерального секретаря и руководителей трех институтов Организации. Пакет кадровых назначений одобрили во время закрытого от прессы заседания в режиме видеоконференции.
После завершения Министерского совета об этом официально может объявить председатель ОБСЕ Эди Рама во время пресс-конференции. Об этом сообщает Укринформ.
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Что известно о новом руководстве ОБСЕ
Председатель ОБСЕ 3 декабря рассказал, что на утверждение министров вынесены такие кандидаты:
- генеральный секретарь – карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид;
- представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ – действующий государственный секретарь МИД Португалии Тереза Рибейро;
- директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – итальянский экс-депутат Маттео Мекаччи;
- верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств – экс-клава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Ранее всех кандидатов согласовали с послами стран-участниц. Они будут выполнять свои полномочия в течение 3 лет, начиная с сегодня, 4 декабря.
Что известно о Хельге Шмид
Более 10 лет дипломат работала в Министерстве иностранных дел Германии. Впоследствии перешла на работу в органы Европейского Союза.
В 2016 году Хельга Шмид стала генеральным секретарем Европейской службы внешних связей.
Новый генеральный секретар ОБСЕ Хельга Шмид / Фото Politico.eu
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