Совет министров иностранных дел ОБСЕ 4 декабря утвердил нового генерального секретаря и руководителей трех институтов Организации. Пакет кадровых назначений одобрили во время закрытого от прессы заседания в режиме видеоконференции.

После завершения Министерского совета об этом официально может объявить председатель ОБСЕ Эди Рама во время пресс-конференции. Об этом сообщает Укринформ.

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Что известно о новом руководстве ОБСЕ

Председатель ОБСЕ 3 декабря рассказал, что на утверждение министров вынесены такие кандидаты:

генеральный секретарь – карьерный дипломат из Германии Хельга Шмид;

представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ – действующий государственный секретарь МИД Португалии Тереза Рибейро;

директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – итальянский экс-депутат Маттео Мекаччи;

верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств – экс-клава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Ранее всех кандидатов согласовали с послами стран-участниц. Они будут выполнять свои полномочия в течение 3 лет, начиная с сегодня, 4 декабря.

Обратите внимание! 3 декабря начался двухдневный 27 Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этом году из-за пандемии COVID-19 она проводится в формате видеоконференции.

Что известно о Хельге Шмид

Более 10 лет дипломат работала в Министерстве иностранных дел Германии. Впоследствии перешла на работу в органы Европейского Союза.

В 2016 году Хельга Шмид стала генеральным секретарем Европейской службы внешних связей.



Новый генеральный секретар ОБСЕ Хельга Шмид / Фото Politico.eu