Апелляционный суд в Амстердаме назначил нового судью по делу о скифском золоте. Им стал Джерард Левин.

Согласно пресс-релиза суд проинформировал все стороны о назначении нового судьи. Также он предложил им представить в письменном виде свои предложения по дальнейшему рассмотрению дела. Об этом сообщили на сайте "Крым.Реалии".

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Нового судью уже назначили

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова подтвердила, что нового судью уже назначили. Она добавила, что теперь рассмотрение апелляции может продолжиться.

Мы планируем передать заявление на рассмотрение суда в ближайшее время. Надеемся, что новые слушания по делу назначат уже скоро, максимум, через несколько месяцев,

– сказала Джапаров.

Отметим, что ранее Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте по отводу судьи в связи с подтверждением контактов главного судьи с адвокатами крымских музеев. Это может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Что говорят о решении суда

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение суда большим достижением. Он отметил, что Украина будет бороться до победы в этом процессе.

А вот российские представители музея заявили, что разочарованы решением суда в Амстердаме.

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