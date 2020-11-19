Караимы – коренной тюркоязычный народ Украины, который проживает на территории Крымского полуострова с XIII века. Сегодня его представителей осталось здесь около тысячи.

Этническая самобытность караимов едва выдержала испытание временем. Об этом читайте в истории из цикла о национальных сообществах от Ukraїner.

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Несмотря на меняющиеся политические процессы, волны антисемитизма и антирелигиозные кампании Советского Союза на исторических украинских землях караимы сохраняют крошки истории и культуры.

Караимы, вместе с крымскими татарами и татарами, является коренным народом Украины. У караимов нет другой родины, кроме Крыма, который, собственно, у нас забрали,

– отметил Александр Дзюба, председатель караимской общины Харькова.

На материковой части Украины наибольшие караимские общины действует в Мелитополе, единственная действующая караимский кенасса – в Харькове. В Киеве, Галиче и Луцке остались отдельные представители некогда мощных сообществ.

Стержнем караимской общины является их верование: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, поскольку считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.



Служение традиционно проходит три раза в неделю / Фото Ukraїner

Караимская кухня

Она похожа на еврейскую, но имеет ряд отличий и уникальных блюд – это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества. Например, караимы имеют несколько иной рецепт мацы.

У нас мацу пекут. Не такую ​​как иудейская, она прессованная. Там во время праздников не стоит муку потреблять, молоко. А у нас маца такая круглая. На воде, молоке, сметане делали,

– рассказал Семен (Шимон) Морткович, старший представитель галицкой караимской общины.

В Крыму, Мелитополе и литовских караимских ячейках готовят традиционные пирожки с мясом – "эт аяклак". Представительницы общины Мелитополя считают, что они заслуживают быть включенными в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и прилагают для этого все усилия.

Больше о жизни караимов Украины: смотрите видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительных традиционных праздниках – в этом плейлисте.