Нет другой родины, кроме Крыма: кто такие караимы и где живут в Украине
Караимы – коренной тюркоязычный народ Украины, который проживает на территории Крымского полуострова с XIII века. Сегодня его представителей осталось здесь около тысячи.
Этническая самобытность караимов едва выдержала испытание временем. Об этом читайте в истории из цикла о национальных сообществах от Ukraїner.
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Несмотря на меняющиеся политические процессы, волны антисемитизма и антирелигиозные кампании Советского Союза на исторических украинских землях караимы сохраняют крошки истории и культуры.
Караимы, вместе с крымскими татарами и татарами, является коренным народом Украины. У караимов нет другой родины, кроме Крыма, который, собственно, у нас забрали,
– отметил Александр Дзюба, председатель караимской общины Харькова.
На материковой части Украины наибольшие караимские общины действует в Мелитополе, единственная действующая караимский кенасса – в Харькове. В Киеве, Галиче и Луцке остались отдельные представители некогда мощных сообществ.
Стержнем караимской общины является их верование: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, поскольку считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.
Служение традиционно проходит три раза в неделю / Фото Ukraїner
Караимская кухня
Она похожа на еврейскую, но имеет ряд отличий и уникальных блюд – это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества. Например, караимы имеют несколько иной рецепт мацы.
У нас мацу пекут. Не такую как иудейская, она прессованная. Там во время праздников не стоит муку потреблять, молоко. А у нас маца такая круглая. На воде, молоке, сметане делали,
– рассказал Семен (Шимон) Морткович, старший представитель галицкой караимской общины.
В Крыму, Мелитополе и литовских караимских ячейках готовят традиционные пирожки с мясом – "эт аяклак". Представительницы общины Мелитополя считают, что они заслуживают быть включенными в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и прилагают для этого все усилия.
Больше о жизни караимов Украины: смотрите видео Ukraїner
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