Когда мы слышим слово "ниндзя", то сразу представляем черепах, крыс, черные костюмы с закрытым лицом, метательные звездочки и конечно каратэ. Но на самом деле большинство наших представлений о японских воинах ночи откровенно ошибочны.

О первых профессиональных шпионах и легендарных японских воинах ночи ниндзя – в программе "Боги войны" на 24 канале.

К слову Легендарные мечи и роскошные доспехи: что известно о жизни самураев

Ниндзя – это китайский вариант иероглифа, которым окрестили этих ребят в поднебесной и рассказали о них остальному миру. Дома же представителей этой профессии, а это именно профессия, называли синоби. Доподлинно неизвестно когда и как появились кланы ниндзя.

Однако в средневековой Японии у них просто не было шансов не появиться. В эпизоде о самураях мы уже рассказывали, какая мясорубка творилась в феодальной стране восходящего солнца. Войны между землевладельцами практически не прекращались. Основными боевыми единицами были те же самураи. И их во многом сковывал знаменитый кодекс Бушидо, о котором вы тоже уже слышали от нас.

Больше об этом Голову убитого человека несли хозяину: действительно ли самураи были воинами чести

Хотя, придерживались его, мягко говоря, не всегда, и все же немало вещей, которые необходимо делать на войне, самураи считали ниже собственного достоинства. То есть отрубать крестьянские головы и выдавать их за вражеских самураев было ок, а заниматься диверсиями – ниже достоинства. Самураи такие самураи. Так или иначе вот здесь на арену и выходят наши герои – синоби, или как привычнее ниндзя, не связанные никакими призрачными представлениями.

Где проживали ниндзя

В японском регионе Ига, который в основном горный и едва ли не постоянно окутан туманами, едва ли не каждая небольшая деревня здесь полностью была заселена ниндзя. Вполне справедливо будет сказать, что это семейный бизнес. Родился в семье синоби, выбор невелик, вероятнее всего, и сам станешь синоби, начав тренироваться прямехонько с колыбели. Но об этом немного позже.

Так жили несколько десятков ниндзя в своем небольшом поселке и занимались вполне привычными средневековыми делами, как садоводство или рыбалка. Между тем в соседнем регионе разгорался очередной конфликт и одному из военачальников страх как нужно достать, скажем, план вражеской крепости, или перед атакой вытащить оттуда заложников, или еще что-то в таком духе.

Самураи заниматься подобным конечно отказывались, поэтому военачальник собрал кругленькую сумму и заказал необходимые услуги у клана ниндзя. Синоби не были воинами в традиционном средневековом понимании, не были и лишь наемными убийцами, как их часто изображают в современной массовой культуре. Ниндзя – одни из первых профессиональных шпионов и диверсантов в истории человечества.

Тренировка

Главным оружием ниндзя всегда были не катана и совершенное умение единоборств, а обман. Всего остального тоже хватало, просто применять навыки боя им пришлось не так часто, как можно подумать. На самом же деле синоби умели все, что могло понадобиться во время любой части конфликта. Не будет преувеличением назвать их элитными военными – спецназовцами своего времени.



Ниндзя – это одни из первых профессиональных шпионов / Фото Pixabay

Тренировка ниндзя действительно начиналась практически сразу после его рождения. Колыбель будущего Джеймса Бонда расшатывали так, чтобы она несильно, но методично билась о стену, а совсем чуть постарше маленького синоби периодически крутили и вертели в разные стороны. Так тренировали вестибулярный аппарат и вырабатывали идеальные рефлексы. Далее шло обучение чтению, науке и искусству. Еще одно доказательство, что у стереотипного представления о ниндзя мало общего с реальностью.

Одна из главных дисциплин, которой владел каждый из этих парней или девушек – химия.

Ниндзя должен был уметь сделать, скажем, яд из найденных на заднем дворе растений, или смастерить взрывное устройство на колене из того, что нашел на кухне.

Синоби активно использовали порох заимствованный у китайцев, еще когда самураи его в основном игнорировали.

Конечно, и банальной физической подготовке они уделяли достаточно внимания. Новобранца на несколько дней оставляли почти нагишом посреди заснеженных гор, где он должен был выжить полагаясь лишь на собственные умения. Передвигаясь ниндзя обращал внимание на малейшие детали – следы, тени, отсветы. Все то, что и сейчас является основой работы элитных разведчиков, шпионов и спецназовцев.

Что такое ниндзюцу

Ниндзюцу – своеобразная методичка синоби. Под этим словом часто неправильно понимают лишь стиль ближнего боя ниндзя. Но на самом деле его значение гораздо шире. Ниндзюцу – это и упомянутые умения выживания, и умение сливаться с местностью, и знания по медицине, астрологии и химии, медитативные техники и так далее. И, конечно, огромный раздел посвященный собственно использованию своего тела в бою там тоже был.

Боевой стиль ниндзя

Основными задачами ниндзя обычно было как раз избежать схватки, то есть прийти и уйти незаметно, выполнив при этом задание. И если уж приходилось помахать кулаками, то и здесь с этими ребятами мало кто мог сравниться. Среди других боевой стиль ниндзя отличался элементами необходимыми для их работы. Акцент делался на бесшумных удушающих приемах, внезапных ударах из засады и со спины, ниндзя учили сражаться в условиях ограниченного, узкого пространства.

Они безупречно владели любым оружием, даже самурайской катаной. И хотя ниндзя сейчас часто изображают именно с этим легендарным мечом, но как раз им они пользовались хоть и умело, но очень редко. Слишком заметным и узнаваемым было это оружие, чтобы постоянно использовать его в шпионских или диверсионных задачах.

Интересно Крестовые походы: кто и зачем организовывал кровавые путешествия по миру

Не так часто приходилось доставать ниндзя и знаменитые метательные звездочки – сюрикены. Хотя в кармане синоби они действительно были почти всегда. Использовали их по большей части, как крайнее средство.

Любимым же холодным оружием теневых воинов была кусаригама. Это обычный крестьянский серп к которому прикрепили цепь с небольшой гирей на другом конце. Этой штукой можно было бить врага, резать, колоть и даже метать на длину цепи, а затем возвращать к себе – страшное оружие в умелых руках, и что самое главное – незаметное.



Ниндзя часто использовали кусаригаму / Скриншот из видео

В разобранном состоянии кусаригама вполне себе банальное орудие земледельца. С таким в сумке несложно пройти мимо охранников какого-то замка замаскировавшись под крестьянина. А уж внутри можно веселиться в стиле ниндзя – поджоги, отравления воды, убийства вражеских военачальников и все в таком духе. Так что гораздо чаще воинов тени можно было увидеть в обычной одежде, а не знаменитом костюме, и даже не догадаться о том, что рядом с тобой элитный убийца.

Костюмы

Умение перевоплощаться было одним из главных для синоби. Хотя эти костюмы, в которых мы по большей части представляем себе ниндзя, тоже не выдумка. Их действительно использовали в ночных операциях, как и многие другие средства из арсенала средневековых японских Джеймсов Бондов. Скажем ниндзя получили задание пробраться в замок, куда через войну вообще никого не впускают, и освободить заложников или убить важную фигуру. Синоби ночью прокрадывается к оборонительным стенам. Такие операции ниндзя старались не выполнять под полным месяцем, за 8 дней до него и 8 после. Ведь чем темнее ночь, тем легче в ней раствориться.



Костюмы ниндзя использовали в ночных операциях / Фото MichaelWuensch, Pixabay ​

Благодаря специальным шипам на обуви и перчатках – аналоги современных альпинистских кошек – они легко забирались на стену и буквально прорезали себе путь внутрь. Для этого полезным был уникальный нож-пила сикоро. Поскольку строили тогда из бамбука и глины с помощью сикоро можно было вырезать в стене достаточное отверстие, чтобы ниндзя смог прошмыгнуть в здание и сделать дело.



Нож-пила сикоро / Фото 24 канала

Если же что-то пошло не так за пазухой синоби все еще оставалось несколько сюрпризов. Отступая они разбрасывали позади себя тэцубиси – металлические шипы, которые отбивали у преследователей охоту продолжать это дело. Если и этого было мало, то в ход шли небольшие бомбы и упомянутые уже сюрикены.

В каких битвах ниндзя участвовали – смотрите в программе.