С начала пандемии в Украине коронавирус унес жизни 5 607 человек. Из них подавляющее большинство – это люди старше 60 лет.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине 75,7% ото всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Именно из-за такой неутешительной статистики Степанов призвал людей, находящихся в зоне риска, соблюдать нормы карантина во время опасного эпидемиологического периода.

У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет – это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками,

– подчеркнул министр здравоохранения.

Обратите внимание! За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 5 231 человека, недуг смогли преодолеть 1 264 больных. Сразу 90 человек умерли.

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