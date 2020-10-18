Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: печальная статистика Минздрава
С начала пандемии в Украине коронавирус унес жизни 5 607 человек. Из них подавляющее большинство – это люди старше 60 лет.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине 75,7% ото всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Именно из-за такой неутешительной статистики Степанов призвал людей, находящихся в зоне риска, соблюдать нормы карантина во время опасного эпидемиологического периода.
У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет – это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками,
– подчеркнул министр здравоохранения.
Коронавирус в Украине: главное
- Количество новых больных COVID-19 в Украине постепенно увеличивается. К сожалению, чуть ли не ежедневно фиксируют новый рекорд.
- По прогнозам специалистов, в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится.
- За последние две недели количество активных больных увеличилось примерно на 30%.
- В то же время по состоянию на 17 октября больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью были заполнены на 62,3%.