Украина и мир в 2020 году потеряли много выдающихся личностей. Ежедневно из разных уголков мира доносились сообщения о смерти известных людей. 24 канал вспоминает имена тех, кого не стало в этом году.

Аварии, несчастные случаи, длительная болезнь, осложнения от коронавируса или естественная смерть – таковы были причины смертей знаменитостей. Мир в 2020 году потерял выдающихся спортсменов, актеров, писателей, художников, дизайнеров, волонтеров, политиков. У некоторых была позади яркая и насыщенная жизнь, другие только начинали жить. Читайте о потерях 2020 года в материале 24 канала.

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Спортсмены

Карлос Де Леон

Легендарный пуэрториканский боксер Карлос Де Леон умер 1 января 2020 года в возрасте 60 лет. Он был одним из первых чемпионов в тяжелом весе.

Паулу Гонсалвеш

Португальский мотогонщик погиб на "Дакаре" 12 января. Причиной смерти Гонсалвеша стало падение с мотоцикла во время того, когда он проходил 276-километровый спецучасток.

Эдвин Стравер

Впоследствии погиб и голландский мотогонщик Эдвин Стравер – он умер 24 января от травм, полученных на гонках "Дакар". Мужчине было всего 48 лет.

Бывший баскетболист погиб 26 января в ужасной аварии вертолета. В момент инцидента вместе со спортсменом на борту находились 9 человек, среди них – 13-летняя дочь Брайанта. Выжить не удалось никому.

Брайант был одним из лучших баскетболистов современности в НБА. Кроме того, спортсмен был обладателем "Оскара" за "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Дорогой баскетбол" 2017 года.

Смотрите видео, посвященное памяти легендарного Коби Брайанта:

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Станислав Богданович

Известного украинского шахматиста и его 18-летнюю подругу нашли мертвыми 5 марта в квартире в Москве. За несколько дней до смерти Богданович попал в громкий скандал, сыграв за сборную России против Украины. Тогда шахматист даже посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.

Роджер Мейвезер

Бывший чемпион мира и ветеран-тренер умер в возрасте 58 лет. Он был дядей еще одного экс-чемпиона мира из 5 дивизионов Флойда Мейвезера. Своего племянника Роджер тренировал в течение основной части его карьеры.

Нина Бочарова

В последний день лета не стало знаменитой олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике. Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет.



Первая в истории Украины олимпийская чемпионка Нина Бочарова / Фото Lb.ua

Диего Марадона

Умер аргентинский футболист 25 ноября в возрасте 60 лет. Марадона – один из самых известных и лучших игроков в истории мирового футбола. После завершения карьеры был футбольным тренером и телекомментатором.

Интересные факты о Марадоне: смотрите видео

Актеры, режиссеры

Кирк Дуглас

Американский актер умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Дуглас имел белорусские и еврейские корни, был лауреатом почетного "Оскара" "за выдающийся вклад в развитие киноискусства". За свою карьеру в кино он снялся в более чем 90 фильмах, таких как "Спартак", "Викинги" и "Тропы славы". Был отцом не менее популярного актера Майкла Дугласа.



Легендарный Кирк Дуглас прожил больше 100 лет / Коллаж 24 канала

Дэвид Пол

Актер умер 6 марта в возрасте 62 лет. Вместе с братом снялся в более чем дюжине кинокартин. Самой известной и популярной для украинского зрителя стала комедийная лента "Няньки". Пол в последние годы профессионально занимался фотографией, а также писал музыку и стихи, играл на гитаре.

Дмитрий Дьяченко

Известный американский актер украинского происхождения, герой фильма "Дневники Чернобыля" умер 21 апреля. Тело 52-летнего мужчины нашли в его доме в штате Флорида.

Ирфан Кхан

Звезда фильма "Миллионер из трущоб" умер в возрасте 53 лет. Он снимался в успешных фильмах Голливуда, исполнял роли в основном злодеев. Умер Кхан в больнице Мумбаи. Что привело к его смерти – не разглашают, однако известно, что с 2018 года актер боролся с раком.



Кхан умер в возрасте 53 лет / Фото Dailyhun

Риши Капур

Болливуд потерял выдающегося актера 30 апреля. Жизнь Риши Капура оборвалась из-за рака. В течение 2 лет мужчина пытался преодолеть лейкемию.

Джоэл Шумахер

Знаменитый режиссер, сценарист и продюсер умер 22 июня в США в возрасте 80 лет. В последний год жизни Шумахер пытался победить рак. В мире мужчину знают как создателя фильмов "Бэтмен навсегда", "Телефонная будка", "Страна тигров", "С меня хватит" и многих других.

Ная Ривера

Американская актриса, певица, фотомодель, писательница и активистка ЛГБТ-движения. Наиболее известна по роли Сантаны Лопес в телесериале "Хор", за которую она получила множество наград и номинаций на различные премии.

Женщину объявили пропавшей без вести 8 июля после того, как ее 4-летнего сына зашли одного в арендованной актрисой лодке на озере Пайр. А через 5 дней спасатели обнаружили тело Риверы.



Знаменитая актриса Ная Ривера / Фото WireImage

Оксана Воронина

Актриса известного украинского сериала "Крепостная" умерла от тяжелой болезни 30 июля на 53-м году жизни. Она также известна своими ролями в фильмах: "В воскресенье рано зелье копала", "Крепостная", "Плохой хороший коп", "Только не отпускай меня" и "Владыка Андрей".

Чедвик Боузман

Известный актер, звезда "Черной пантеры" умер на 43-м году жизни. Произошло это 28 августа в его доме в кругу семьи. Мужчина 4 года боролся с раком.



Умер главный герой "Черной пантеры" / Фото с твиттер-страницы Chadwick Boseman

Борис Клюев

Известный российский и советский актер, звезда "Ворониных" и "Д'Артаньян и три мушкетера" умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.



Клюев умер от рака / Фото Еadaily

Николай Козий

Украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий умер 7 сентября. На момент смерти ему было 79 лет. Козий известен дублированием ни озвучиванием фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трансформеры".

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Дима Манифест

Молодой украинский клипмейкер, оператор и режиссер умер от рака. Его не стало 13 октября. Мужчина прославился работой со звездами украинского шоу-бизнеса, среди которых – Светлана Тарабарова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, "Друга ріка", "Антитела", "Скай" и другие.

Шон Коннери

Известный шотландский киноактер и продюсер умер 31 октября в возрасте 90 лет. Он был первым Джеймсом Бондом. Это прославило его на весь мир.



Коннери был первым Бондом / Фото BFA

Михаил Жванецкий

Юморист и писатель-сатирик умер 6 ноября в возрасте 86 лет. За месяц до этого он объявил, что уходит со сцены и отказывается от карьеры артиста. Жванецкий основал Московский театр миниатюр, руководителем которого оставался до последних дней жизни. В 1999 году он получил звание "Народный артист Украины", а уже через 2 года стал Заслуженным деятелем искусств России.



Из жизни ушел Михаил Жванецкий / Фото "Детектор медиа"

Армен Джигарханян

Известный российский актер армянского происхождения умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Причинами смерти стали его почтенный возраст и болезни, которые сопровождали актера в последнее время. Джигарханян известен своей критикой российских властей из-за агрессии против Украины.

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Леонид Садовский

Известный украинский режиссер и педагог умер 16 ноября. Не стало 71-летнего мужчины в больнице после того, как его избили.

Роман Виктюк

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября. На время смерти творцу было 84 года. Его жизнь оборвалась из-за анемии головного мозга. Похоронили режиссера в родном Львове.



Похоронили Виктюка во Львове / Фото РИА Новости

Ким Ки Дук

Южнокорейский кинорежиссер и сценарист умер 11 ноября в Латвии от осложнений, вызванных COVID-19. За годы своей карьеры Ким Ки Дук создал десятки фильмов, каждый из которых получил успех. Среди самых популярных – "Самаритянка", "Пустой дом", "Ариранг", "Пьета", "Один на один".

Певцы, композиторы

Люси Стоун

"Королева электронной музыки" умерла 29 января в возрасте 38 лет. Диджей покончила с собой из-за болезненного разрыва с бойфрендом. Она была на вершине своей славы, сотрудничая с лучшими клубами и промоутерами.

Кенни Роджерс

Культовый автор кантри-музыки ушел из жизни в возрасте 81 года в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия. Смерть наступила по естественным причинам.



Умер создатель кантри-музыки Кенни Роджерс / Фото Salve Music

Алан Меррилл

Певец умер в Нью-Йорке на 69 году жизни от осложнений, причиной которых стал коронавирус. Он был автором известного хита I Love Rock 'n' Roll.

Александр Дацюк

Украинский музыкант, композитор-песенник, заслуженный артист Украины, лидер группы "Лесик Band". На 56-летнего музыканта 8 апреля на остановке общественного транспорта напал бездомный. От полученных травм Дацюк умер.



Александр Дацюк умер после нападения бездомного / Фото ЛОГА

Мирослав Скорик

Известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины ушел из жизни 1 июня. Произведения Скорика регулярно звучат в разных уголках мира. Композитор часто выступал как дирижер и пианист с исполнением собственных композиций. Самые известные из них: "Мелодия", "Испанский танец", "Гуцульский триптих", сюита по мотивам повести "Тени забытых предков", "Карпатская рапсодия", "Как казаки кулеш варили", музыка к одноименному мультфильму.



Умер выдающийся композитор Мирослав Скорик / Львовская областная филармония

Исполнение "Мелодии" – дирижирует автор Мирослав Скорик: смотрите видео

Эннио Морриконе

Знаменитый композитор умер 6 июля в Риме. Он прославился своими саундтреками к фильмам и получил за свою работу "Оскар". Маэстро ни стало в возрасте 91 года.

Одна из самых известных композиций Морриконе: смотрите видео

Эдди Ван Хален

Легендарный рок-гитарист и основатель группы Van Halen умер 6 октября после продолжительной борьбы с раком. Ему было 65 лет.

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Дизайнеры, иллюстраторы, художники

Натэлла Надеждина

Знаменитая дизайнер из Керчи умерла 18 марта. Надеждина была владелицей успешного бренда одежды NADEZDINA. Платья от модельера часто носили звезды.



Натэлла Надеждина умерла в 2020 году / Фото с фейсбук-страницы Надеждиной

Джин Дейч

Известный иллюстратор умер в ночь на 17 апреля. Оскароносному автору мультфильма "Том и Джерри" было 95 лет. Последние минуты жизни он провел в своей квартире в Праге. Причину смерти близкие не разглашают.

Юрий Боднар

Украинский художник умер от коронавируса 25 сентября. Он тяжело переносил COVID-19 и лечился вместе с женой в одной из клиник Ужгорода. Живописцу было 65 лет.

Татьяна Думан

Украинской художницы, волонтера и иконописца, жены Льва Скопа не стало 29 октября. Ей было 39 лет. Женщина 2 года боролась с онкологическим заболеванием.



Рак унес жизнь известной художницы и волонтера / Фото с фейсбука Татьяны Думан

Петр Нестеренко-Ланько

Львовский дизайнер погиб 23 ноября в ДТП на трассе Львов – Шегини. Основателя Lviv Fashion Week на пешеходном переходе сбил автомобиль. От полученных травм 37-летний мужчина умер на месте.

Политики

Виталий Бойко

Бывший глава Верховного суда и первый министр юстиции Украины умер в возрасте 82 лет. Не стало политика 29 января.

Валентина Шевченко

Экс-глава Президиума Верховного Совета УССР, единственная женщина, которая возглавляла парламент УССР, умерла ночью 3 февраля. Ей было 84 года.



Валентина Шевченко возглавляла Верховный Совет УССР / Фото с фейсбук-страницы Мирославы Барчук

Анатолий Матвиенко

Украинского политика, бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" не стало 22 мая. Он болел раком и умер в возрасте 67 лет.

Валерий Давиденко

Депутата от группы "Доверие" нашли застреленным вечером 23 мая в центре Киева. Погиб политик в своем офисе – недалеко от Бессарабского рынка.

Анатолий Федорчук

Действующий мэр Борисполя и лидер гонки на пост главы Бориспольской ОТО на последних местных выборах умер 28 октября. Причина – осложнения из-за коронавируса.



Умер мэр Борисполя / Фото "Вести"

Валерий Бабич

Жизнь этого экс-нардепа тоже забрал COVID-19. Умер Бабич 29 октября в возрасте 67 лет.

Олег Бондаренко

Еще одной жертвой коронавируса стал глава Новгород-Северского, что на Черниговщине. У чиновника была двусторонняя пневмония и поражены 80% легких.

Александр Луговой

COVID-19 унес жизнь и Александра Лугового, которого на выборах 25 октября избрали мэром Конотопа. Политик еще не успел заступить на новую должность.



Коронавирус унес жизнь мэра Конотопа / Фото с фейсбук-страницы Александра Лугового

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Ду Вэй

Утром 17 мая посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме в израильском городе Герцлия. Ранее Ду Вэй занимал аналогичную должность в Украине.

Ученые

Ларри Теслер

Известный разработчик Ларри Теслер умер 16 февраля в США. Изобретатель является отцом известных компьютерных команд "скопировать", "вставить" и "вырезать" (Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+X). Мужчина умер на 74 году жизни.

Ирина Бекешкина

Известный украинский социолог, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива умерла 20 марта во возрасте 68 лет.



Бекешкина была уважаемым социологом

Иван Вакарчук

Украинский физик, политик и общественный деятель умер 4 апреля в возрасте 73 лет. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины. Кроме того, Иван Вакарчук – отец певца и политика Святослава Вакарчука.



В 2020 году не стало Ивана Вакарчука / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

Борис Патон

19 августа в возрасте 101 года умер украинский ученый, Президент НАН Украины Борис Патон. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.



Ученый Борис Патон умер в 101 год / Фото "Зеркало недели"

Александр Пономарев

Украинский филолог, доктор филологических наук и профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко Александр Пономарев умер утром 14 октября. В конце июня 2020 года он упал и находился в больнице в тяжелом состоянии из-за поврежденного позвоночника.

Вадим Березовский

Умер известный украинский ученый 14 ноября в возрасте 88 лет. Он был профессором, заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Премии Академии наук УССР, специалистом в области физиологии и космической медицины, а также отцом экс-нардепа Ольги Богомолец.

Борцы за Украину

Степан Бакунец

Боец Украинской повстанческой армии умер 3 января на Ровненщине. Бакунец участвовал в первом бою УПА против немецких оккупантов.

Олесь Гуменюк

Глава Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы и непосредственный участник подпольной борьбы за независимость Украины умер 8 мая. Ветерану было 94 года.

Мария Засименко-Бонацкая

Связной УПА не стало 16 сентября. Женщина в юные годы помогала воинам УПА. За это ее репрессировала советская власть.



Умерла Мария Засименко-Бонацкая / Фото "Днепр Культура"

Журналисты, фотографы

Ольга Шеремет

Украинская журналистка внезапно умерла в Киеве 11 февраля. 40-летняя женщина была известной благодаря репортажам из Верховной Рады, а в последнее время работала на "Суспільному".

Богдана Костюк

Журналистки "Радио Свобода" не стало 7 июня. Умерла костюк на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Она была первым координатором киевского бюро "Радио Свобода".



Умерла Богдана Костюк / Фото "Радио Свобода"

Ольга Фролова

Женщину нашли мертвой в Таиланде. Там Фролова жила последние 6 лет с мужем и сыном. Перед смертью она закончила свою книгу под названием "Уроборос".

Галина Карацюба

В Харькове во время открытия фотостудии на приборостроительном заводе имени Шевченко 20 июля погибла известная в городе фотограф. Карацюба покинула огражденную для студии территорию и сорвалась в шахту.

Ирина Трухачева

Главный редактор журнала "Натали" умерла 9 декабря. Причину смерти врачи держат в тайне, объясняя, что такой была последняя воля журналистки. У нее остались дочь Маргарита и супруг.



Ирина Трухачева умерла в 2020 году / Фото с фейсбук-страницы Трухачевой

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Врачи

Андрей Павленко

Известный российский онколог умер 5 января. В 2018 году он заболел раком желудка. После этого начал вести подкаст и видеодневник, где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как борется с болезнью.

Смотрите видеообращение Андрея Павленко перед смертью:

Иван Гайда

Руководитель Львовского военного госпиталя умер 18 июня. Причиной смерти военного медика стали осложнения, вызванные коронавирусом.



Умер Иван Гайда / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

Богдан Остальский

Жизнь детского врача и главного специалиста управления здравоохранения Львовского городского совета тоже забрал COVID-19. Остальский умер 13 сентября.

Олег Ременник

Еще одной жертвой коронавируса стал врач-онколог Вышгородской центральной районной больницы Киевской области. Олега Ременника не стало 26 ноября.

Потери на Донбассе

Важно! Подконтрольные России боевики ежедневно цинично обстреливают украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года оккупанты сотни раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате за год погибли по меньшей мере 70 военных. Кроме того, были и небоевые потери. Имена погибших военных, а также краткие биографии читайте по ссылке.

Волонтеры

Людмила Савченко

В Днепре 24 октября умерла самая пожилая украинская волонтер Людмила Савченко. Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну, а последние годы своей жизни посвятила помощи украинским воинам на Донбассе. Ей было почти 90 лет.



Умерла самая пожилая волонтер Украины Людмила Савченко / Фото с фейсбук-страницы Марты Тумановой

Ирина Шевчишин

Известная волонтер-парамедик с позывным "Артистка" трагически погибла 16 июня. С Шевчишиной произошел несчастный случай в Надворной, что на Прикарпатье. 53-летнюю женщину ударило током, когда она косила траву.

Алексей Кучапин

Его тело нашли 20 июля в арендованной квартире в Киеве. Кучапин был известным волонтером. Из-за своей деятельности, говорят друзья, постоянно получал угрозы. Ему было 39 лет. Вместе со своим проектом волонтер помогал бездомным, а также тем, кто пострадали от торговли людьми и попали в рабство.

Игорь Цепенюк

25 ноября от осложнений коронавируса умер известный волонтер с Тернопольщины. 57-летний Игорь Цепенюк умер после того, как скорая привезла его в кислородной маске в больницу Бучача.



Коронавирус унес жизнь известного волонтера с Тернопольщины / Фото с фейсбук-страницы Игоря Цепенюка

Рекордсмены

Фотима Мирзокулова

В Таджикистане 24 января умерла самая старая в мире женщина – 127-летняя Фотима Мирзокулова. Она родилась в 1893 году и успела пожить в 3 веках.

В паспорте Фотимы записано, что она родилась 13 марта 1893 во времена царской России. Женщина пережила советскую эпоху и дождалась независимости Таджикистана в 1991 году.

Всю жизнь работала в колхозе. Также была дважды замужем – имеет 8 детей, более 200 внуков, правнуков и праправнуков.



Не стало самой старой женщины в мире Фотимы Мирзокуловой / Фото Konkret.az

Титецу Ватанабе

Умер и 112-летний Титецу Ватанабе из Японии, которого 12 февраля 2020 года внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старого мужчину на планете. Мужчина лишь несколько дней не дожил до своего 113-летия.

Хагендра Тапа Магар

Оборвалась жизнь и самого маленького человека в мире, жителя Непала. Хагендру Тапу Магара считали самым маленьким человеком в мире с 14 октября 2010 года по 12 июня 2011 года. Его рост составлял 67,08 сантиметра. Умер Хагендра 17 января.



Хагендра Тапа Магар с украинским журналистом-путешественником Дмитрием Комаровым / Фото с инстраграм-страницы Комарова

Чарльз (Чак) Йегер

В США в возрасте 97 лет 7 декабря умер известный военный пилот-испытатель. Йегер был первым человеком в мире, который смог преодолеть звуковой барьер.

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Этот список можно продолжать еще долго. Ведь невозможно уместить на нескольких страницах потери всего мира за целый 2020 год. И хотя упомянутых героев уже нет в живых, их жизни и плоды труда продолжают дарить людям новые знания, эмоции и вдохновение.