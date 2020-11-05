Кто виноват в бушующем в Украине Конституционном и политическом кризисе: опрос
Конституционный суд признал неконституционными некоторые пункты антикоррупционного законодательства. В частности те, что касаются электронного декларирования. Для разрешения ситуации президент Владимир Зеленский предложил законопроект об увольнении судей. Однако это не поддержали в ЕС. Предлагаем вам высказать свое мнение: кто виноват в конституционном и политическом кризисе, бушующем в Украине.
КСУ на закрытом заседании практически отменил антикоррупционную реформу в Украине, сообщает 24 канал.
Кстати От участия в работе КСУ отказались судьи, которые были против отмены е-декларирования, – СМИ
Что известно о скандальном решении КСУ
- Суд отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях. Также ограничил полномочия НАПК. Теперь агентство не может проводить мониторинг проявлений коррупции среди чиновников.
- Общество осудило такое решение, а в ЕС намекнули о потере безвиза.
Законопроект Зеленского: что надо знать
- Президент после решения суда созвал заседание СНБО. Впоследствии Зеленский подал в Раду законопроект, которым предлагал уволить всех судей КСУ и признать решение суда "ничтожным".
- Законопроект раскритиковали в Совете Европы и Венецианской комиссии. В ЕС отметили, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения власти.
- Однако глава государства подчеркнул, что отставка судей – это наиболее либеральный путь разрешения ситуации. По его словам, только так Украина сможет выйти из конституционного коллапса.
- К слову, спикер парламента Дмитрий Разумков представил альтернативный законопроект о ликвидации последствий решения КСУ. Разумков предлагает некоторые изменения в законодательство, согласно которым смогут выполнить решение КСУ, но урегулировать работу НАПК.
Примите участие в опросе и выскажите свое мнение насчет того, кто виноват в конституционном и политическом кризисе, который бушует в Украине.
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