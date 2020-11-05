Конституционный суд признал неконституционными некоторые пункты антикоррупционного законодательства. В частности те, что касаются электронного декларирования. Для разрешения ситуации президент Владимир Зеленский предложил законопроект об увольнении судей. Однако это не поддержали в ЕС. Предлагаем вам высказать свое мнение: кто виноват в конституционном и политическом кризисе, бушующем в Украине.