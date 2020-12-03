Один из офицеров Вооруженных сил Украины, который служит на Донбассе, прислал Янине Соколовой документы. Согласно им, физическое лицо-предприниматель зарегистрировано на имя Ткачука И. И. и имеет место регистрации – общежитие. Он осуществляет оказание ритуальных услуг по завышенным ценам.

Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем же предпринимателем. В частности перевозка тела военного с Донбасса домой в 3 раза превышала реальную стоимость. Об этом сообщила Янина Соколова на своей странице в фейсбуке.

Обратите внимание Гусев, который возглавил Укропборонпром, рассказал о встрече с Зеленским и полученных заданиях

Как это работает

По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги с конкретным ФЛП.



Кто ворует деньги на захоронении военных / Фото "Соромно"

Соколова и Александр Ильиных просмотрели ряд документов. Офицер ВСУ назвал фамилию полковника Виталия Бондаря. Он является представителем управления Генштаба Вооруженных Сил.

Кто такой загадочный Ткачук

После этого, журналистка позвонила Бондарю в эфире программы "Соромно", чтобы спросить:

кто такой загадочный ФЛП Ткачук И. И.;

почему он осуществляет услуги по высоким ценам под прикрытием своих ФЛП и ворует деньги из бюджета.

Полковник Бондарь отказался комментировать, знает ли о схеме и Ткачуке.

Что выяснили

С помощью деклараций и информации в фейсбуке, инстаграме и на сайте YouControl, выяснили:

► вероятно, полковник Бондарь причастен к хищению средств через тендеры для своего семейного бизнеса;

► теща Бондаря Алла Марш тоже имеет ФЛП и часто выигрывает тендеры по поставкам в структуре ВСУ;

► Бондарь задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние 2 года;

► его жена, киевский прокурор, стала владелицей Range Rover.



Теща Бондаря имеет ФЛП / Фото "Соромно"



Жена Бондаря – владелица Range Rover / Фото "Соромно"

Кто и как ворует деньги на захоронении украинских воинов: смотрите видео