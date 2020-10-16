В "Слуге народа" до сих пор прямо не рассказывают, кто будет финансировать всенародный опрос 25 октября, который анонсировал президент Зеленский. В то же время там в общих чертах описывают, как он будет проходить и кто его будет проводить.

По словам парламентария из "Слуги народа" Евгении Кравчук этим будет заниматься общественная организация. А вот какая – станет понятно уже вскоре. Об этом Кравчук рассказала в эфире "Громадського радіо".

К теме Уже есть законопроекты по некоторым вопросам, – Кравчук об опросе от Зеленского

Думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами,

– уточнила она.

Кравчук добавила, что скорее всего параллельно будут вести экзитпол по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

Кто будет финансировать опрос

Финансировать процесс, по словам Кравчук, будут меценаты, средствами "украинского происхождения". Кто именно – Кравчук прямо не ответила. Она лишь добавила, что это неравнодушные люди.

Заметим, что это любимая формулировка "слуг". К примеру, нардеп Юрченко, которого подозревают в коррупции, тоже рассказывал о "неравнодушных людях", которые заплатили за него залог и освободили из СИЗО.

Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения,

– подчеркнула Кравчук.

Народный депутат добавила, что хоть опрос не имеет юридического влияния, но "решение в любом случае будет приниматься в парламенте". То есть юридически опрос будет закреплен нардепами или президентом в форме представления соответствующего законопроекта.

По словам Кравчук, ориентиры и направления пяти вопросов опроса выбирал лично Владимир Зеленский.

Заметим, что несколько дней назад глава государства анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября. Формат не имеет ничего общего ни с референдумом, ни с социологическим исследованием и юридической силы не будет иметь. Вероятнее всего, опрос будут проводить за пределами избирательных участков.

Больше о всеукраинском опросе 25 октября и вопросах, на которые предложат ответить украинцам, – читайте по ссылке.