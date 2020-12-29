Президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. На этом посту генерал-майор пробыл с марта 2019 года. Что известно о Сергее Кривоносе, а также связаны ли его недавние высказывания насчет заявлений президента с увольнением – далее.

Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об увольнении Сергея Кривоноса с поста заместителя секретаря СНБО. Генерала направили в распоряжение Министерства обороны. Биографию Сергея Кривоноса читайте в материале 24 канала.

Что известно о Сергее Кривоносе?

Родился Сергей Кривонос 26 июля 1970 года в Кременчуге на Полтавщине.

Важно Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО

Образование – Кременчугское профессионально-техническое училище №19; Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени Фрунзе (учреждение высшего образования после ликвидации присоединили к Одесскому институту Сухопутных войск); Национальный университет обороны Украины имени Черняховского.

Карьеру Кривонос начал с работы на кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

В декабре 1988 года его призвали в войска.

В 2000-х годах Кривонос возглавлял 8-й Хмельницький полк специального назначения. Дважды выводил полк в лучшие части ВСУ по итогам года.

В 2009-2010 годах был начальником факультета аэромобильных войск и разведки академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, переходил на штабные ступени.

Российское вооруженное вторжение в Украину застало Кривоноса на посту начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ. Военный сразу присоединился к миссии по эвакуации из-за линии фронта экипажей захваченной врагом авиатехники. Постоянно находился в зоне АТО.

Читайте также: Кривонос предлагает разрешить призывникам служить дома и хранить оружие



Кривонос командовал обороной Краматорского аэропорта

В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая привела к значительным потерям в рядах пророссийских боевиков.

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО. Но, по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно отстранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО, из-за личного конфликта.

Зимой 2016 года приказом министра обороны Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Участвовал во многих международных учениях.

Кривонос награжден государственным орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

На первую годовщину освобождения Краматорска от российско-террористических войск Кривонос получил негосударственный орден "Народный Герой Украины".

Что известно о состоянии Кривоноса

В своей декларации за 2019 год Кривонос задекларировал квартиру в Хмельницком на 84,5 квадратных метра.

Что касается денег, то он задекларировал годовой доход в размере 891 749 гривен. Его жена Елена заработала за год 233 646 гривен, а дочь Анна – 61 556 гривен.

Смотрите также: Задание можно выполнить, – Кривонос о том, готовы ли ВСУ взять в плен главарей ОРДЛО

Что известно о президентских амбициях Кривоноса

В прошлом году Кривоноса выдвинула кандидатом на президентские выборы политическая партия "Воины АТО". ЦИК зарегистрировал его кандидатуру 5 февраля 2019 года.

В предвыборной программе Кривонос указывал главной своей задачей на посту президента – победу над страной-агрессором. Для этого он предлагал провести реформу украинской армии по стандартам НАТО, создать профессиональную контрактную армию, ввести общее гражданское военное образование, ввести правовые основы для создания и развития частных военных компаний, инициировать создание коалиции государств, заинтересованных в падении кремлевского авторитарного режима, восстановлении территориальной целостности Украины и других стран.

Однако уже 6 марта 2019 года Кривонос отказался от участия в дальнейших предвыборных гонках.

У себя на фейсбук-странице Кривонос написал, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны".

Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым тогда был президент Петр Порошенко.

Работа Кривоноса в СНБО при президентстве Зеленского

Владимир Зеленский 29 ноября 2019 года уволил Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Кроме того, Кривонос уволен из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Тогда обсуждали якобы увольнение Кривоноса из СНБО, но впоследствии выяснилось, что речь идет только о составе этих двух комиссий.

Тогда в СНБО это объяснили перераспределением функциональных обязанностей и заявили, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Минобороны. В конце концов так и случилось.

Интересно, что теперешнее настоящее увольнение Кривоноса произошло фактически сразу после его критических заявлений в адрес президента Зеленского.

"Мы не мясом воюем"

Так, Зеленский в одном из своих интервью заявил, что при полномасштабном наступлении России будет "большая война". Тогда, по убеждению президента, придется мобилизовать всех: и мужчин, и женщин.

Кривонос раскритиковал такие предположения. Он заявил, что реализовать это будет практически невозможно. Кроме того, по словам генерала, перед мобилизацией людей нужно научить, ведь "мы не мясом воюем".

Скандал с Арестовичем

Еще одно скандальное высказывание Кривоноса касалось представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Он назвал его "манипулятором чистой воды" и заявил, что в ноябре 2018 года Арестович завел на минное поле группу снайперов из Десны, где 2 погибли, а 3 были тяжело ранены.