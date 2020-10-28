Сегодня из запланированных 4000 км дорог уже восстановлено и построено 3700 км, и до конца года план будет полностью выполнен.

В реализации дорожной программы "Великого Будівництва" немаловажную роль сыграли средства из спецфода, назначение которого, по замыслу правительства – как в поддержке системы здравоохранения, так и в преодолении экономических последствий пандемии. Об этом пишет Еспресо со ссылкой на публикацию в Facebook главы Укравтодора Александра Кубракова.

На сегодня Укравтодор эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается – план в 4000 км будет выполнен,

– приводит издание слова Кубракова.

Он пояснил, что принцип использования средств спецфонда был заложен правительством еще в начале пандемии: "Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса – не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".



По словам главы Укравтодора, полученные из спецфонда 35 млрд гривен были и ранее запланированы для дорожной программы "Великого Будівництва", только поступить они должны были из другого источника – в виде средств от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.



"Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", – пояснил руководитель Укравтодора.