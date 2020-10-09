Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что страну откроют для международного туризма. Часть Карибского острова начнет принимать туристов с 13 октября.

По словам премьера, восстановление международного туризма возможно благодаря ситуации "новой нормальности". Об этом сообщает Prensa Latina.

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Такие события являются последствиями успехов по сдерживанию распространения коронавируса. Мануэль Марреро отметил, что международное авиасообщение возобновят, но по прибытии туристы должны будут сдать тест на коронавирус.

Территории острова, которые будут принимать туристов

Всего готовыми принимать туристов будут 13 из 15 кубинских провинций и муниципалитет Исла-де-ла-Хувентуд.

Однако Гавана останется закрытой. В то же время, согласно оценкам, она смогла сдержать вторую волну COVID-19 С помощью введения строгих ограничений, в частности комендантского часа.

Справка. По состоянию на 9 октября 2020 года, всего на Кубе зафиксировано 5 883 случая инфицирования COVID-19, 2 345 человек выздоровели, умерли – 123.