Куда девают опавшие с деревьев листья: спойлер – не сжигают
Осенью многие сталкиваются с одной проблемой – опавшими листьями. Однако сжигать их нельзя – это провоцирует различные болезни, а также по всей Украине за это установлены штрафы.
Итак, что делать с опавшей листвой, если не сжигать, и куда она девается осенью – читайте в материале журналистов 24 канала.
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С этим вопросом журналисты решили пойти к специалистам Киевзеленстроя. Они признаются, что проблем с листьями нет. Уже 5 лет их превращают в компост и используют как удобрение.
У нас есть компостная яма, где мы перерабатываем листьев. За полтора года эти листья переворачиваются несколько раз, а калифорнийский червь ускоряет процесс переделки в почву, которая имеет много полезных веществ,
– рассказал руководитель Днепровского Зеленстроя Евгений Ковшун.
Что делать людям, которые не имеют возможности перерабатывать
В Зеленстрое также отмечают, если люди имеют возможность привезти листья из собственных дворов – их тоже перерабатывают. Иначе же листву надо равномерно распределить по участку земли и перекопать. Так она попадет под землю и осенью получите получернозем.
Если же вы все-таки собираетесь сжигать листья – помните, что это опасно и вам может угрожать:
- 10 лет тюрьмы;
- штраф до 6 тысяч гривен;
- аллергия;
- проблемы с легкими;
- рак.
Пример Львова
Кстати, Львов также уже давно получает пользу от осенних листьев. Там несколько лет их не сжигают, а утилизируют на специальной компостной станции.
Затем органику используют, чтобы подпитывать клумбы и раздают жителям. Вскоре удобрения планируют продавать агрофирмам.
Что делать с опавшей листвой / Фото Unsplash
Пример стран мира
- Так же с листьями борются и немцы. А еще используют их как биоуголь. Канадцы из Торонто планируют посмотреть на листья как на альтернативный источник энергии. Все дело в метане, который выделяет в процессе гниения органика.
- Наши соседи, поляки, призывают вообще не собирать опавшие листья осенью, ведь это дом для маленьких насекомых и животных зимой.
Смотрите смешное, но информативное видео сюжета 24 канала об опавшей листве:
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