Осенью многие сталкиваются с одной проблемой – опавшими листьями. Однако сжигать их нельзя – это провоцирует различные болезни, а также по всей Украине за это установлены штрафы.

Итак, что делать с опавшей листвой, если не сжигать, и куда она девается осенью – читайте в материале журналистов 24 канала.

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С этим вопросом журналисты решили пойти к специалистам Киевзеленстроя. Они признаются, что проблем с листьями нет. Уже 5 лет их превращают в компост и используют как удобрение.

У нас есть компостная яма, где мы перерабатываем листьев. За полтора года эти листья переворачиваются несколько раз, а калифорнийский червь ускоряет процесс переделки в почву, которая имеет много полезных веществ,

– рассказал руководитель Днепровского Зеленстроя Евгений Ковшун.

Что делать людям, которые не имеют возможности перерабатывать

В Зеленстрое также отмечают, если люди имеют возможность привезти листья из собственных дворов – их тоже перерабатывают. Иначе же листву надо равномерно распределить по участку земли и перекопать. Так она попадет под землю и осенью получите получернозем.

Если же вы все-таки собираетесь сжигать листья – помните, что это опасно и вам может угрожать:

10 лет тюрьмы;

штраф до 6 тысяч гривен;

аллергия;

проблемы с легкими;

рак.

Пример Львова

Кстати, Львов также уже давно получает пользу от осенних листьев. Там несколько лет их не сжигают, а утилизируют на специальной компостной станции.

Затем органику используют, чтобы подпитывать клумбы и раздают жителям. Вскоре удобрения планируют продавать агрофирмам.



Что делать с опавшей листвой / Фото Unsplash

Пример стран мира

Так же с листьями борются и немцы. А еще используют их как биоуголь. Канадцы из Торонто планируют посмотреть на листья как на альтернативный источник энергии. Все дело в метане, который выделяет в процессе гниения органика.

Наши соседи, поляки, призывают вообще не собирать опавшие листья осенью, ведь это дом для маленьких насекомых и животных зимой.

Смотрите смешное, но информативное видео сюжета 24 канала об опавшей листве: