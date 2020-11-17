В Кабмине убеждены, что локдаун выходного дня на 15 – 20% уменьшит суточное количество новых инфицированных. Зато эксперты не понимают, откуда чиновники получают такие данные. Ведь темпы заболевания не изменились.

Карантин выходного дня делает больно, но эпидемию не останавливает. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики.

Важно Рада обязала Кабмин заранее предупреждать об усилении карантина

Он отметил, что такая мера правительства частично прерывает общение между людьми в выходные, однако оно компенсируется в будни. Например, тренажерные залы на выходных пустуют, а в будни – теперь переполнены.

Ведь все, кто ходил туда в субботу и воскресенье, теперь вынуждены делать это в течение недели. Кроме этого, транспорт не остановлен, люди продолжают там контактировать между собой, добавил Кухта.

Мы не ожидаем, что локдаун выходного дня будет эффективным. Потому что даже механизм того, как он может быть эффективным, неясен,

– подчеркнул эксперт.

И добавил, что такой карантин никакой эффективности не показывает ни теоретически, ни практически. Ведь за 2 дня после него количество новых больных за сутки выросло с 10 до 12 тысяч.

Власть потеряла доверие украинцев

По мнению руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики, карантин выходного дня – это попытка переложить ответственность, ввести хоть что-то, не объявляя полного локдауна, на который правительство пока неспособно.

Из-за экономических причин, из-за проваленного бюджета, из-за неспособности обеспечить поддержку экономике на это время,

– объяснил Кухта.

Он подчеркнул, что самая главная проблема – то, что правительство потеряло доверие со стороны бизнеса и граждан в борьбе с эпидемией. А без этого доверия эффективного локдауна в принципе не может быть, его будут нарушать.

Эксперт отметил, что локдаун весной сработал, потому что люди в основном сами готовы были идти на локдаун и выполнять указания правительства. Ведь верили, что это защищает от эпидемии. Сейчас это доверие потеряно из-за ряда причин.

"У правительства сейчас нет возможности противодействовать эффективно эпидемии. Вероятно, некоторое время до вакцинации мы будем жить с переполненными больницами и повышенной смертностью", – подытожил эксперт.

Справка. Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Ограничения ввели с 14 ноября и будут действовать в течение 3 недель. Подробнее об этом – по ссылке.