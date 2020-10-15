Свободная экономическая зона на Донбассе, о которой заговорил президент Владимир Зеленский, точно не сработает так, как нужно. Все из-за плохого инвестиционного климата в Украине. Эта зона не только не улучшит ситуацию, а наоборот сделает ее еще более плачевной.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта. По его словам, в Украине был уже опыт свободных экономических зон – в начале 2000-х.

Обратите внимание О свободной экономической зоне на Донбассе не говорится в официальной концепции, – Солонтай

"Тогда была безумная проблема. Государство было слабо и коррумпировано. Сейчас – еще слабее. Было безумное уклонения от налогов. Особенно на Донбассе был оффшор – натуральный, криминальный оффшор", – отметил Кухта.

Он отметил, что именно поэтому вред от зон был выше, чем польза. Кухта подтвердил, что на Донбассе была черная дыра, ведь именно олигархические компании должны были платить большие налоги, однако те уклонялись.

Опыт плохой. Это приведет к внутреннему оффшору, а реального экономического эффекта для людей не будет,

– заверил Кухта.

Почему экономические зоны не сработают в Украине

Кухта пояснил, что такую ​​методику можно использовать для восстановления депрессивных регионов, разрушенных войной. Однако эффективность этих зон зависит от общего состояния инвестиционного климата в Украине.

К теме Зеленский озвучил второй вопрос для всенародного опроса: видео

"Мы должны понимать, что Украина с уровнем экономической свободы – не является свободной страной. По индексу – это 134 место в мире, где-то с африканскими странами", – отметил эксперт.

Пытаться в плохом инвестиционном климате что-то улучшать – бессмысленно и не сработает. Без реформ, которые изменят инвестиционный климат, это не сработает,

– сказал Кухта.

► С кем может сотрудничать Донбасс

Кухта отметил, что на Донбассе нет товаров, которые могут интересовать весь мир. "Донбасс будет иметь отношения с Харьковской областью и Днепропетровской. Какой-то малый бизнес будет возить свой товар туда на рынок. О большом проекте национального развития речь не идет, это проект регионального развития", – пояснил эксперт.

Он утверждал, что для того, чтобы действительно восстановить Донбасс – нужно давать туда деньги из бюджета и таким образом развивать инфраструктуру.