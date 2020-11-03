Террорист, которого застрелили во время терактов в Вене 2 ноября, имел албанские корни и был судим. Нападавшего звали Куйтим Фейзулай, он родился и вырос в австрийской столице.

Имя и происхождение убитого террориста

Появились новые данные о личности террориста, которого застрелили в Вене 2 ноября. Об этом в Твиттере сообщил редактор еженедельной газеты Falter Флориан Кленк.

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Я исследовал несколько деталей о террористе. Его зовут Куйтим Ф., ему 20 лет, родился и вырос в Вене и имел албанское корни,

– написал Кленк.

Он добавил, что родители террориста родом из Северной Македонии. Поэтому, кроме австрийского, он имел гражданство и этой страны. Издание APA приводит полное имя террориста – Фейзулай Куйтим.

Убеждения и присяга главе ИГИЛ

По данным СМИ, незадолго до теракта Куйтим принес присягу на верность новому главе ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Он также сделал фото с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова.

Kronen Zeitung со ссылкой на информацию МИД Австрии пишет, что в апреле 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства". 5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Он считался молодым совершеннолетним, поэтому попал под действие закона о суде по делам несовершеннолетних.

Его защитник заявлял, что Куйтим был подростком, которому не повезло встретить не тех друзей. Он не надеялся, что его подзащитный способен стать террористом.

Напомним, утром 3 ноября министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "нападении по крайней мере одного исламистского террориста".

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