Убитый венский террорист Куйтим Фейзулай был албанского происхождения и с судимостью
Террорист, которого застрелили во время терактов в Вене 2 ноября, имел албанские корни и был судим. Нападавшего звали Куйтим Фейзулай, он родился и вырос в австрийской столице.
Имя и происхождение убитого террориста
Появились новые данные о личности террориста, которого застрелили в Вене 2 ноября. Об этом в Твиттере сообщил редактор еженедельной газеты Falter Флориан Кленк.
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Я исследовал несколько деталей о террористе. Его зовут Куйтим Ф., ему 20 лет, родился и вырос в Вене и имел албанское корни,
– написал Кленк.
Он добавил, что родители террориста родом из Северной Македонии. Поэтому, кроме австрийского, он имел гражданство и этой страны. Издание APA приводит полное имя террориста – Фейзулай Куйтим.
Убеждения и присяга главе ИГИЛ
По данным СМИ, незадолго до теракта Куйтим принес присягу на верность новому главе ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши. Он также сделал фото с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова.
Kronen Zeitung со ссылкой на информацию МИД Австрии пишет, что в апреле 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства". 5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Он считался молодым совершеннолетним, поэтому попал под действие закона о суде по делам несовершеннолетних.
Его защитник заявлял, что Куйтим был подростком, которому не повезло встретить не тех друзей. Он не надеялся, что его подзащитный способен стать террористом.
Теракты в Вене: что известно
- Примерно в 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах. Кроме того, нападавшие стреляли и в прохожих.
- Полицейские заявили о шести разных местах, где действовали террористы.
- Известно о 3 жертвах, по меньшей мере 18 человек получили ранения.
- Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом.
- Австрийский Канцлер Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса.
- О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
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