Обмен пленными является самым сложным в переговорах с Россией. Украина требует от РФ именно освободить крымских татар, а не обменивать их.

С Россией сложно договариваться об обмене пленными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian.

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Обмен пленными является самой сложной и частью всех переговоров с Россией, потому что он касается судеб людей, их родственников, которые ждут новостей. Поэтому мы никогда не раскрываем никаких данных заключенных, которые могут быть обменяны или сроков,

– сказал Кулеба.

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Украина готова к обмену. Но Россия замедляет процесс, поэтому надо решить еще несколько проблем.

Позиция Украины в отношении крымских татар

По словам Кулебы, Россия должна не обменивать, а просто освободить крымских татар, которых незаконно заключила.

Когда мы говорим о крымских татарах, речь идет не об обмене. Мы требуем только освобождения этих людей,

– сказал он.

Также РФ несет ответственность за все, что происходит в Крыму, потому что эта территория незаконно оккупирована.

К сведению! Сейчас в оккупированном Крыму и России незаконно заключены 112 украинцев, среди которых – 78 крымских татар.

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