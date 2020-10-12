Когда мы говорим о крымских татарах, речь идет не об обмене, – Кулеба хочет освобождения
Обмен пленными является самым сложным в переговорах с Россией. Украина требует от РФ именно освободить крымских татар, а не обменивать их.
С Россией сложно договариваться об обмене пленными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian.
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Обмен пленными является самой сложной и частью всех переговоров с Россией, потому что он касается судеб людей, их родственников, которые ждут новостей. Поэтому мы никогда не раскрываем никаких данных заключенных, которые могут быть обменяны или сроков,
– сказал Кулеба.
Когда будет второй этап обмена пленными
Украина готова к обмену. Но Россия замедляет процесс, поэтому надо решить еще несколько проблем.
Позиция Украины в отношении крымских татар
По словам Кулебы, Россия должна не обменивать, а просто освободить крымских татар, которых незаконно заключила.
Когда мы говорим о крымских татарах, речь идет не об обмене. Мы требуем только освобождения этих людей,
– сказал он.
Также РФ несет ответственность за все, что происходит в Крыму, потому что эта территория незаконно оккупирована.
Как происходили обмены пленными за время президентства Зеленского
- 7 сентября 2019 года прошел крупный обмен по схеме "35 на 35". Домой вернулись 24 военнопленных моряка, которых россияне захватили на входе в Керченский пролив, Олег Сенцов, Александр Кольченко и еще 9 политзаключенных.
- 29 декабря 2019 года прошел обмен с боевиками на Донбассе. Тогда обменяли 76 украинцев
- 16 апреля 2020 года прошел Пасхальный обмен. Украина вернула 20 своих граждан.