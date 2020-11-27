В МИД готовы к санкциям, которые анонсировали против официальных лиц Украины в Беларуси. Более того, там ждали подобного шага.

Поэтому заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не стало для украинских дипломатов новостью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

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Он отдельно подчеркнул: Украина не сделала никакого зла Беларуси.

Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей,

– сказал Кулеба.

Министр также добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Что известно о санкциях Беларуси против Украины

О подготовке так называемого "черного списка" официальных лиц Украины в Минске заговорили 26 ноября.

Тогда глава МИД Беларуси Владимир Макей пригрозил Украине санкциями, очевидно, из-за решения Киева поддержать санкции ЕС против Беларуси.

Пока неизвестно, кто попал в санкционный перечень и какими могут быть ограничения против этих лиц.

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