Мы прогнозировали такой шаг, – Кулеба о санкциях Беларуси против Украины
В МИД готовы к санкциям, которые анонсировали против официальных лиц Украины в Беларуси. Более того, там ждали подобного шага.
Поэтому заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не стало для украинских дипломатов новостью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.
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Он отдельно подчеркнул: Украина не сделала никакого зла Беларуси.
Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей,
– сказал Кулеба.
Министр также добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.
Что известно о санкциях Беларуси против Украины
- О подготовке так называемого "черного списка" официальных лиц Украины в Минске заговорили 26 ноября.
- Тогда глава МИД Беларуси Владимир Макей пригрозил Украине санкциями, очевидно, из-за решения Киева поддержать санкции ЕС против Беларуси.
- Пока неизвестно, кто попал в санкционный перечень и какими могут быть ограничения против этих лиц.
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- Заметим, что 26 ноября МИД Беларуси также вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме из-за "длительной серии антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине".
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