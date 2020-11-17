Украина готова начать новый этап в отношениях с Молдовой после избрания президентом страны Майи Санду. По словам главы украинськог МИД Дмитрия Кулебы, Молдова непростая страна в политическом плане.

Украина сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ

Кулеба рассказал о планах относительно взаимоотношений с Молдовой во главе с новым президентом в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum". Об этом сообщает Укринформ.

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Мы ожидаем тесное сотрудничество с президентом Санду,

– отметил Кулеба.

Избрание Санду чиновник назвал "политической эквилибристикой". Сейчас, отметил дипломат, Украина сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ, а также в пределах некоторых инициатив НАТО и ЕС.

Санду анонсировала встречу с Зеленским

Отметим, что ранее Майя Санду уже анонсировала встречу с президентом Владимиром Зеленским. Санду и Зеленский уже имели телефонный разговор. Новая руководительница Молдовы отметила, что хочет восстановить хорошие отношения с Киевом.