Киев готов открыть новую страницу в отношениях с Кишиневом: Кулеба о сотрудничестве с Молдовой
Украина готова начать новый этап в отношениях с Молдовой после избрания президентом страны Майи Санду. По словам главы украинськог МИД Дмитрия Кулебы, Молдова непростая страна в политическом плане.
Украина сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ
Кулеба рассказал о планах относительно взаимоотношений с Молдовой во главе с новым президентом в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum". Об этом сообщает Укринформ.
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Мы ожидаем тесное сотрудничество с президентом Санду,
– отметил Кулеба.
Избрание Санду чиновник назвал "политической эквилибристикой". Сейчас, отметил дипломат, Украина сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ, а также в пределах некоторых инициатив НАТО и ЕС.
Санду анонсировала встречу с Зеленским
Отметим, что ранее Майя Санду уже анонсировала встречу с президентом Владимиром Зеленским. Санду и Зеленский уже имели телефонный разговор. Новая руководительница Молдовы отметила, что хочет восстановить хорошие отношения с Киевом.
Что известно о победе Майи Санду?Президентские выборы в Молдове состоялись 15 ноября. С результатом 57,54% голосов победу над пророссийским кандидатом и действующим президентом страны Игорем Додоном получила Санду.
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