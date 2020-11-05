Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что отношения Украины и США после американских президентских выборов не изменятся. Стратегическое партнерство между странами и в дальнейшем будет развиваться.

По его словам, ничто не изменит отношений Украины и США, поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку в противодействии российской агрессии. Об этом Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга 5 ноября, передает 24 канал.

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Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство между Украиной и США. В этом нет никаких сомнений,

- сказал министр.

По его словам, поддержка Соединенными Штатами Украины базируется не на персоналиях. Речь идет прежде всего о системной поддержке, которую Украина имеет как от Демократической, так и от Республиканской партии.

Заметим, что 3 ноября состоялся главный день голосования на президентских выборах в США. Сейчас лидирует демократ Джо Байден, но ему на пятки наступает действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Окончательные результаты выборов должны появиться в скором времени.

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