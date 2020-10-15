Красноречивое свидетельство страха, – Кулеба о выходе России из консультаций по MH17
В украинском МИД считают, что выход России из консультаций с Австралией и Нидерландами относительно сбитого самолета MH17 может свидетельствовать лишь о страхе агрессора перед правдой.
Однако Украина всегда была открытой перед миром в этом вопросе и предоставляла всю необходимую информацию Нидерландам в этом кейсе. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
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Дело в том, что глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим нидерландским коллегой Стефаном Блоком. Ключевой темой их беседы стало взаимодействие в привлечении виновных за сбитие МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.
Так, министры обсудили выход России из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбитие самолета.
Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию в этом деле.
Министры договорились продолжать сотрудничество, чтобы установить справедливость и привлечь виновных к ответственности.
Стефан Блок также положительно оценил присоединение Украины как третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против России в Европейском суде по правам человека.
Что предшествовало этому разговору:
- То, что Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией относительно сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17.
- В Москве заявили, что не видят смысла в их продолжении.
- В свою очередь, в Нидерландах ответили, что сожалеют по поводу такого решения России.
Что надо знать о сбитии самолета MH17 / Инфографика 24 канала