В украинском МИД считают, что выход России из консультаций с Австралией и Нидерландами относительно сбитого самолета MH17 может свидетельствовать лишь о страхе агрессора перед правдой.

Однако Украина всегда была открытой перед миром в этом вопросе и предоставляла всю необходимую информацию Нидерландам в этом кейсе. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ранее Россия вышла из консультаций по сбитию MH17 и обвинила всех, кроме себя

Дело в том, что глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим нидерландским коллегой Стефаном Блоком. Ключевой темой их беседы стало взаимодействие в привлечении виновных за сбитие МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Так, министры обсудили выход России из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбитие самолета.

Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию в этом деле.

Министры договорились продолжать сотрудничество, чтобы установить справедливость и привлечь виновных к ответственности.

Стефан Блок также положительно оценил присоединение Украины как третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против России в Европейском суде по правам человека.

Что предшествовало этому разговору:

То, что Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией относительно сбитого над Донецкой областью самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17.

В Москве заявили, что не видят смысла в их продолжении.

В свою очередь, в Нидерландах ответили, что сожалеют по поводу такого решения России.



Что надо знать о сбитии самолета MH17 / Инфографика 24 канала