Среди тем, которые Владимир Зеленский вынес на всеукраинский опрос 25 октября, был вопрос о Будапештском меморандуме. Таким образом президент хотел вывести разговор о гарантиях безопасности для Украины на новый уровень.

А именно о том, как такие гарантии должны быть предоставлены и какие инструменты для этого нужно применить. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Я не могу сказать всю мою стратегию, – Зеленский о гарантиях Будапештского меморандума

По словам министра, членство в НАТО может стать лучшей гарантией безопасности для Украины. Однако процесс получения такого статуса займет еще некоторое время.

Мы должны идти по пути евроатлантической интеграции, а также укреплять ВСУ. Однако параллельно должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее,

– отметил Кулеба.

И привел в пример визит Зеленского в Великобританию. Там глава государства договаривался о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота. Также Кулеба вспомнил договоренности с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества.

"Не стоит смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии – это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество, а также мощные союзники", – подытожил глава МИД.

Справка. Сейчас посчитано примерно 80% голосов. Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 74,21% участников опроса, зато 17,21% голосовали против этого.