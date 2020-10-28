Почему Зеленский спрашивал о Будапештском меморандуме: объяснение Кулебы
Среди тем, которые Владимир Зеленский вынес на всеукраинский опрос 25 октября, был вопрос о Будапештском меморандуме. Таким образом президент хотел вывести разговор о гарантиях безопасности для Украины на новый уровень.
А именно о том, как такие гарантии должны быть предоставлены и какие инструменты для этого нужно применить. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.
Обратите внимание Я не могу сказать всю мою стратегию, – Зеленский о гарантиях Будапештского меморандума
По словам министра, членство в НАТО может стать лучшей гарантией безопасности для Украины. Однако процесс получения такого статуса займет еще некоторое время.
Мы должны идти по пути евроатлантической интеграции, а также укреплять ВСУ. Однако параллельно должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее,
– отметил Кулеба.
И привел в пример визит Зеленского в Великобританию. Там глава государства договаривался о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота. Также Кулеба вспомнил договоренности с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества.
"Не стоит смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии – это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество, а также мощные союзники", – подытожил глава МИД.