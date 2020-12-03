Украина и 33 страны-участницы ОБСЕ подготовили проект о постоянном мониторинге районов, прилегающих к неподконтрольному участку украинско-российской границы. Россия это решение заблокировала, чем в очередной раз продемонстрировала свое нежелание придерживаться обязательств, утвержденных в рамках минских договоренностей.

Об этом заявил министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении во время 27 министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает Укринформ.

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Что сказал Кулеба

Глава МИД обратил внимание на то, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до сих пор фиксируют современные российские системы вооружения на Донбассе, а БПЛА миссии продолжают выявлять переход военных грузовиков через границу из России на территорию Украины.

Мы благодарим 33 страны-участницы, которые присоединились к нам и стали соавторами проекта министерского решения относительно постоянного мониторинга ОБСЕ районов, прилегающих к неконтролируемому участку украинско-российской границы,

– отметил он.

Постоянный мониторинг уже предусмотрен Минским протоколом, который, кстати, Россия подписала. Но, по мнению министра, это "могло бы стать еще одной практической реакцией ОБСЕ на конфликт, который до сих пор продолжается".

"Блокирование этого решения со стороны России в очередной раз продемонстрировало нежелание Москвы уважать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, соблюдать принципы ОБСЕ и уважать границы в Европе", – заявил Кулеба.

Что Россия поставляет на Донбасс

По информации украинской разведки, через неподконтрольные Украине участки границы Россия перебрасывает на Донбасс вооружение, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала