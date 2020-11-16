Кулеба ответил, в каком случае могут закрыть границы Украины
В ближайшее время закрытие границ Украины Кабмин не будет обсуждать. Однако все может измениться, если в стране введут полный локдаун.
Полного локдауна пока удалось избежать из-за внедрения карантина выходного дня. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Если будет введен полный локдаун – то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ,
– отметил Кулеба.
Глава МИД также отметил, что сейчас мир не имеет возможности реагировать на пандемию так, как это было весной 2020 года. Это понимает и Украина, и мировые партнеры.
Что известно о коронавирусе в Украине
- За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 9 832 новых зараженных;
- в целом с начала пандемии в Украине заболели более 545 тысяч человек;
- с 14 ноября в стране действует карантин выходного дня.
- кроме того, Кабмин отменил адаптивный карантин. Сейчас страна находится в оранжевой зоне.
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