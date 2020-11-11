Дмитрий Кулеба пообщался с новым главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем. Чиновники согласовали намерение углублять украинско-молдавские отношения и решить "проблемы прошлого".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил Аурелиу Чокоя с назначением на должность министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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О чем договорились стороны

углублять украинско-молдавские отношения, в частности решить "накопленные за предыдущие годы проблемные вопросы";

активизировать взаимодействие в рамках международных организаций.

Кроме того, министры подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы в рамках границ, признанных международным сообществом.

Справка. В Молдове по инициативе премьер-министра Иона Кику заменили 5 министров. Случилось это после решения Демократической партии Молдовы отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента.

К слову, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 1 ноября. В нем победила Майя Санду – за нее проголосовали 36,2% избирателей. Ее конкурент Игорь Додон набрал 32,6%.