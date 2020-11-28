В День памяти жертв голодомора, 28 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал и дальше бороться за признание трагедии геноцидом. Важно, чтобы мир знал правду.

Что сказал Кулеба о Голодоморе

Для украинских дипломатов донесение правды о Голодоморе-геноциде – это профессиональный вызов и дело чести. Об этом Кулеба заявил в видеообращении, сообщает пресс-служба МИД Украины в фейсбуке.

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Совместная борьба за правду продолжается… Борясь за признание Голодомора геноцидом в мире, мы боремся не только за себя. Мы боремся и за тех, кто не мог защитить себя тогда,

– отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что соотечественники Украины заграницей возмущены мифом, что украинцы молчаливо шли на смерть. Поэтому дипломат напомнил, что с 1 января по 15 июля 1932 года в Украине зарегистрировали 932 массовых выступления против сталинской коллективизации.

"Давайте сегодня почтим героизм этих людей. Которые имели смелость бросить вызов тоталитарной власти. Неизвестно, был ли у них шанс победить. Но у них точно было достоинство не сдаться без боя… Украина помнит", – добавил Кулеба.

Кроме того, министр поблагодарил каждую украинскую общину за рубежом, которая годами доносит в своей стране правду о Голодоморе.

Смотрите видеообращение Кулебы:

Обратите внимание! Традиционно в последнюю субботу ноября в Украине чтят память украинцев, которые были замучены советской властью во время Голодомора в 1932 – 1933 годах.

Что стоит знать о Голодоморе, смотрите видео: