Кулеба призвал Великобританию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 октября встретился с британским коллегой Домиником Раабом. Во время встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.
Министры обсудили продолжение политико-дипломатического давления на Россию. Все для того, чтобы заставить ее уважать международные нормы и прекратить агрессию против Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
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Кулеба поблагодарил британского коллегу за неизменную позицию Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ,
– подчеркнули в МИД.
Кулеба и Рааб договорились о дальнейшей координации действий в ООН и других международных организациях. Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в миграционной сфере, развитие торговли и инвестиций между двумя странами.
Что такое платформа по деоккупации Крыма
Задача платформы по деоккупации Крыма – это вынесение темы оккупированного полуострова на самый высокий международный уровень. Встречу планируют провести в день российской оккупации Крыма – 26 февраля 2021 года. Платформа будет охватывать несколько уровней. Высший – лидеры государств, далее – министры иностранных дел и министры обороны. Украина также планирует пригласить к платформе Россию.