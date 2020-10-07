Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 октября встретился с британским коллегой Домиником Раабом. Во время встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Министры обсудили продолжение политико-дипломатического давления на Россию. Все для того, чтобы заставить ее уважать международные нормы и прекратить агрессию против Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, – МИД Украины

Кулеба поблагодарил британского коллегу за неизменную позицию Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ,

– подчеркнули в МИД.

Кулеба и Рааб договорились о дальнейшей координации действий в ООН и других международных организациях. Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в миграционной сфере, развитие торговли и инвестиций между двумя странами.