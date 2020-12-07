Усиленная резолюция Украины по Крыму является "новым элементом правового давления на Россию". В документе указано, что оккупация полуострова является угрозой для международной безопасности.

В этом году резолюция содержит ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД. Актуально Генассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по Крыму Нынешняя резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию,

– отметил Кулеба. Что еще сказал глава МИД Резолюция призывает мировое сообщество к интеграции усилий ради деоккупации Крыма.

В документе говорится о том, что российская оккупация наносит вред архитектуре безопасности и контролю над вооружением.

Кроме того, деятельность России на полуострове нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружением.

Хранение ядерного оружия в Крыму может угрожать стабильности в регионе.

Резолюция также призывает немедленно прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, которая фактически склоняет их в будущем пополнить ряды российской армии. Обратите внимание! Проект усиленной резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН поддержала 7 декабря 2020 года.