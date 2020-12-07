Новый элемент правового давления на Россию, – Кулеба об усиленной резолюции по Крыму
Усиленная резолюция Украины по Крыму является "новым элементом правового давления на Россию". В документе указано, что оккупация полуострова является угрозой для международной безопасности.
В этом году резолюция содержит ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.
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Нынешняя резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию,
– отметил Кулеба.
Что еще сказал глава МИД
- Резолюция призывает мировое сообщество к интеграции усилий ради деоккупации Крыма.
- В документе говорится о том, что российская оккупация наносит вред архитектуре безопасности и контролю над вооружением.
- Кроме того, деятельность России на полуострове нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружением.
- Хранение ядерного оружия в Крыму может угрожать стабильности в регионе.
- Резолюция также призывает немедленно прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, которая фактически склоняет их в будущем пополнить ряды российской армии.
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