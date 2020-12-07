Байден является первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина, – Кулеба
Отношения Украины и США несколько изменятся после прихода к власти новоизбранного президента Джо Байдена. В частности, наше государство рассчитывает на большую поддержку новой администрации США в противодействии российской агрессии.
Что сказал Кулеба
Избрание президентом США демократа Байдена положительно повлияет на отношения с Украиной. Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина".
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Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не надо объяснять, что такое Украина,
– заметил министр.
Какие изменения ожидают Украину после инаугурации Байдена
- Противодействие российской агрессии
По словам Кулебы, Украина будет слышать меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией несмотря на отсутствие никаких шагов со стороны Кремля.
"У этой администрации другой в этом плане подход, они прошли определенный путь в отношениях с Россией. РФ была тоже одной из тем избирательной кампании в США. Мы слышали, что говорил по этому поводу Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии", – подчеркнул чиновник.
- Введение реформ
Кулеба заверил, что теперь США будут интенсивнее привлекаться к борьбе с коррупцией и реформированию судебной системы в Украине.
Здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках,
– сказал глава МИД.
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