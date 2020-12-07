Отношения Украины и США несколько изменятся после прихода к власти новоизбранного президента Джо Байдена. В частности, наше государство рассчитывает на большую поддержку новой администрации США в противодействии российской агрессии.

Что сказал Кулеба

Избрание президентом США демократа Байдена положительно повлияет на отношения с Украиной. Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина".

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Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не надо объяснять, что такое Украина,

– заметил министр.

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Противодействие российской агрессии

По словам Кулебы, Украина будет слышать меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией несмотря на отсутствие никаких шагов со стороны Кремля.

"У этой администрации другой в этом плане подход, они прошли определенный путь в отношениях с Россией. РФ была тоже одной из тем избирательной кампании в США. Мы слышали, что говорил по этому поводу Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии", – подчеркнул чиновник.

Введение реформ

Кулеба заверил, что теперь США будут интенсивнее привлекаться к борьбе с коррупцией и реформированию судебной системы в Украине.

Здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках,

– сказал глава МИД.

Обратите внимание! Инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2020 года. Мероприятие состоится в сокращенном формате, чтобы избежать большого скопления людей во время пандемии коронавируса. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.