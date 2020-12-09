Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев присоединиться к благотворительному аукциону. Все средства, собранные во время него, пойдут на арт-терапию для детей в разных локациях вдоль линии фронта.

Кулеба обьяснил: к нему обратились волонтеры из Благотворительного фонда "Голоса детей" и попросили помочь с важной инициативой. Он без колебаний решил ее поддержать. Об этом говорится на фейсбук-странице Дмитрия Кулебы.

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Дети, которые живут рядом с войной, своими руками сделали елочные украшения, которые разыгрываются на аукционе. Все собранные средства идут на арт-терапию для детей, живущих вдоль линии фронта. Аукцион начинается прямо сейчас и происходит прямо здесь, в комментариях к моему посту. Вы можете приобрести елочные украшения, просто написав цену в комментариях,

– говорится в заметке чиновника.

Кулеба предложил приобрести игрушки, изготовленные 8-летним мальчиком Назаром с прифронтового города Золотое Луганской области. Ребенку не безразлична экология, поэтому Назар собственноручно сделал елочное украшение в виде электроавтомобиля. Другая его игрушка –рождественский домик.