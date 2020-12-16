Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходим диалог с Россией для строительства дальнейшей стратегии. Впрочем, по его мнению, украинское общество пока не готово к этому.

Министр подчеркнул: Украине не уйти от географии и украинцам нужно это понимать. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на конференции "Дипломатия-2021".

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В обществе много эмоций, чтобы говорить о России. Поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик. Но этот разговор очень нужен,

– сказал министр.

По словам главы МИД, без стратегии в отношении России не будет "ни безопасности, ни процветания Украины".

Заметим, что 11 декабря Россия опубликовала обновленный список лиц из Украины, против которых вводит санкции. Среди них оказались спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также несколько депутатов от "Слуги народа".

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До этого российское правительство вводило ограничения на пятого президента Петра Порошенко, экс-главу партии "Голос" Святослава Вакарчука и других.

Интересно, что в начале сентября президент Зеленский рассказал, что его диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе, а также к обмену пленными. В то же время он заявил, что не может назвать отношениями то, что происходит между Украиной и Россией.

Отношение украинцев и русских друг к другу / Инфографика 24 канала