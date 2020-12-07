Дмитрий Кулеба заявил, что Нормандия и Минск нуждаются в постоянном движении вперед. В 2020 году Украина была очень активна в продвижении своих предложений. Однако делать прогнозы относительно результатов нормандской встречи или минского процесса очень сложно.

Прогресс в переговорах с Россией в 2020 году

Сдвиги и перспективу результативности Нормандии и Минске в интервью "РБК-Украина" прокомментировал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также Россия должна прекратить манипуляции в отношении стран "нормандской четверки", – МИД

Он сравнил нормандский и минский форматы с горизонтальным эскалатором в аэропорту.

Если на него не с той стороны зайти, то чтобы не выбросило обратно, надо быстро двигаться вперед. Нормандия и Минск – об этом. Надо постоянно двигаться вперед. Расслабился – выбросило с ленты,

– отметил Кулеба.

Министр добавил, что в течение 2020 года Украина была очень активна, "давила, напоминала, предлагала".

Глава МИД также обратил внимание, что в этом году украинской стороне "никто не навязывал деструктивных предложений, на которые нужно было бы реагировать, как это часто раньше происходило". Напротив, именно Украина выступала с инициативами и предложениями, вынося их на обсуждение других участников.

О возможном прогрессе Нормандии и Минска

Кулеба отметил, что в его дипломатической практике нормандский и минский форматы – одни из наименее прогнозируемых процессов.

"Мы очень трудно подходили к вопросу прекращения огня. Если честно, у меня были очень большие сомнения, что в конечном итоге россияне пойдут на эту историю, но они пошли", – отметил министр.

Он отметил, что интенсивность боевых действий впервые за 7 лет войны настолько долго держится на уровне почти полного прекращения огня. По его словам, Украина работает по программе-максимум. Однако будут ли какие-то яркие результаты, зависит и от готовности российской стороны.

Обратите внимание! В течение 6 декабря на участках ответственности украинских подразделений была тишина. Ни один военный не пострадал.