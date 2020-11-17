Вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО преподносят к рангу культа. На самом деле членом Альянса можно стать и без этого документа.

Украине стоит получить план действий по членству только тогда, когда станет известно, что документ действительно упростит путь в НАТО. Об этом сказал глава МИД Украины в рамках онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum, сообщает 24 канал.

Интересно Зеленский в Великобритании подчеркнул, что Украине нужен план действий по членству в НАТО

"Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата (вступления в НАТО – 24 канал) за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – заявил Кулеба.

По его словам, план нельзя подносить к рангу культа. На самом деле путь Украины к членству нужно определить в направлении, инструментах и ​​дедлайне. Именно это является важным моментом.

В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, не наближуватиме нас к цели,

– подытожил министр.

План действий по членству в НАТО: коротко