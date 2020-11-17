Украина может вступить в НАТО и без плана действий относительно членства, – Кулеба
Вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО преподносят к рангу культа. На самом деле членом Альянса можно стать и без этого документа.
Украине стоит получить план действий по членству только тогда, когда станет известно, что документ действительно упростит путь в НАТО. Об этом сказал глава МИД Украины в рамках онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum, сообщает 24 канал.
Интересно Зеленский в Великобритании подчеркнул, что Украине нужен план действий по членству в НАТО
"Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата (вступления в НАТО – 24 канал) за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – заявил Кулеба.
По его словам, план нельзя подносить к рангу культа. На самом деле путь Украины к членству нужно определить в направлении, инструментах и дедлайне. Именно это является важным моментом.
В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, не наближуватиме нас к цели,
– подытожил министр.
План действий по членству в НАТО: коротко
- Владимир Зеленский посетил Лондон в октябре. Там он подчеркнул, что Украине необходим план действий по членству в НАТО.
- В то же время экс-командир сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что Грузия уже готова присоединиться к НАТО. Однако Украина, по его словам, пока нет.
- Стоит отметить, что вступление Украины в НАТО поддерживают 41% украинцев. Опрос проводил Киевский международный институт социологии.
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