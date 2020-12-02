Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции: детали
Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили Крымскую платформу и сотрудничество между государствами.
Встреча министров иностранных дел состоялась в рамках рабочей поездки Кулебы в Анкару. Об этом глава МИД рассказал на своей странице в фейсбуке.
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По словам Кулебы, до конца 2020 года у него запланирована еще одна встреча с Чавушоглу. Однако состоится она уже в онлайн-формате.
"Чавушоглу станет почетным гостем конференции послов, которая будет проходить в онлайн-режиме в этом году", – подчеркнул глава МИД.
Что сказал турецкий министр
Глава министерства иностранных дел Турции поздравил украинскую инициативу по созданию платформы для деоккупации Крыма.
Мы будем продолжать укреплять отношения с Украиной. Особенно военное сотрудничество и оборонную промышленность,
– подчеркнул Чавушоглу.
Главное о Крымской платформе
- Крымская платформа – это саммит, на котором планируют обсудить проблемы временно оккупированного полуострова.
- Президент Владимир Зеленский презентовал в ООН концепцию платформы для деоккупации Крыма и предложил международным партнерам присоединиться к переговорам.
- США, Великобритания, Турция, Словакия и Словения уже согласились принять участие в Крымской платформе.
- Недавно Украина пригласила присоединиться к ней Кипр. В ответ государство пообещало придерживаться позиции непризнания временной оккупации Крыма Россией.
- Желание присоединиться к переговорам выразила также Эстония.
- В то же время в Кремле заявляют, что вопрос Крыма закрыт и Россия не планирует обсуждать полуостров.
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