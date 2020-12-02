Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили Крымскую платформу и сотрудничество между государствами.

Встреча министров иностранных дел состоялась в рамках рабочей поездки Кулебы в Анкару. Об этом глава МИД рассказал на своей странице в фейсбуке.

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По словам Кулебы, до конца 2020 года у него запланирована еще одна встреча с Чавушоглу. Однако состоится она уже в онлайн-формате.

"Чавушоглу станет почетным гостем конференции послов, которая будет проходить в онлайн-режиме в этом году", – подчеркнул глава МИД.

Что сказал турецкий министр

Глава министерства иностранных дел Турции поздравил украинскую инициативу по созданию платформы для деоккупации Крыма.

Мы будем продолжать укреплять отношения с Украиной. Особенно военное сотрудничество и оборонную промышленность,

– подчеркнул Чавушоглу.

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