Ничто не угрожает безвизовому режиму, – Кулеба
Стычки вокруг вопроса борьбы с коррупцией не угрожают безвизовому режиму между Украиной и странами Евросоюза. Взгляды обеих сторон в антикоррупционных вопросах одинаковые.
Украина заинтересована в формировании сильных и независимых антикоррупционных органов. Об этом в интервью BBC заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму,
– подчеркнул чиновник.
Он также заявил, что 22-й саммит Украина – ЕС является одним из самых главных событий октября.
Какие вопросы рассмотрят на саммите
- Выполнение соглашения об ассоциации – Украина должна постепенно интегрироваться во внутренний рынок ЕС.
- Реформ и трансформаций, которые происходят в Украине.
- Российской агрессии в Крыму и на Донбассе.