Стычки вокруг вопроса борьбы с коррупцией не угрожают безвизовому режиму между Украиной и странами Евросоюза. Взгляды обеих сторон в антикоррупционных вопросах одинаковые.

Украина заинтересована в формировании сильных и независимых антикоррупционных органов. Об этом в интервью BBC заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обратите внимание Безвиз для украинцев остается, – нардеп Кравчук Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму,

– подчеркнул чиновник. Он также заявил, что 22-й саммит Украина – ЕС является одним из самых главных событий октября. Какие вопросы рассмотрят на саммите Выполнение соглашения об ассоциации – Украина должна постепенно интегрироваться во внутренний рынок ЕС.

Реформ и трансформаций, которые происходят в Украине.

Российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Обратите внимание! В ЕС недовольны борьбой с коррупцией в Украине. Регресса пока нет, однако его риск еврочиновники уже прослеживают. В Европарламенте даже заявили, что могут отменить безвиз для украинских олигархов и некоторых политиков. Причиной является нереализация антикоррупционной реформы.