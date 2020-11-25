Министерство иностранных дел планирует запустить сайт об Украине. Для того, чтобы сайт получил стабильное финансирование и регулярное наполнение его институциализируют через Украинский институт.

Предыдущие попытки создания сайта об Украине

МИД по-прежнему пыталось создать сайты о нашем государстве. Однако попытки так и не увенчались успехом. В частности потому, что предыдущие сайты не были институциализированными. Об этом в интервью Port Agency, которое опубликовала "Украинская правда. Жизнь" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Кто-то делал сайт, мы его презентовали, наполняли, но как только я уходил и прекращал этим заниматься, его больше не наполняли, он постепенно умирал и исчезал,

– пояснил Кулеба.

Он также отметил, что министерство еще не сформировало единый глобальный бренд страны. По словам Кулебы, такой бренд не возникает сам по себе – он является результатом целенаправленной работы.

Что об Украине думают иностранцы

"Для тех, кто следит за Украиной – это какая-то очень веселая и динамичная страна. Потому что здесь постоянно что-то происходит", – сказал глава МИД.

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В то же время он объянил, что в каждой стране об Украине думают по-разному.

Сейчас нет такого понятия как "восприятие Украины в мире". У нас есть восприятие Украины в конкретных странах,

– сказал Кулеба.

Министр добавил, что хотел бы, чтобы в мире Украину ассоциировали слова "свобода", "смелость" и "неожиданность".