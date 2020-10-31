Решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы доставило Украине очень много проблем. Если их системно не решить, пострадает не только безвизовый режим с ЕС. Украина потеряет помощь многих стран, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией.

Если не найти системных решений по преодолению последствий решения КСУ, все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Обратите внимание Влияние интересов олигархов и Кремля, – евродепутатка о скандальном решении КСУ

Если не найти системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку кучи стран, с которыми у нас наибольшие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией,

– отметил Кулеба.

По словам главы МИД, пока проблем с безвизом нет из-за решительных действий президента Зеленского, СНБО и правительства. Они показали, что действующая власть Украины осуждает решение суда.

"Мы приняли (29 октября – 24 канал) временные решения для того, чтобы спасти ситуацию. Благодаря решимости президента мы смогли погасить пожар, который загорелся во многих столицах", – заявил дипломат.

Детали о скандальном решении КСУ

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Фактически она нивелирует все достижения в борьбе с коррупцией за последние годы. Отныне украинские чиновники могут подавать в декларациях ложную информацию о своих доходах.

отменил антикоррупционную реформу. Фактически она нивелирует все достижения в борьбе с коррупцией за последние годы. Отныне украинские чиновники могут подавать в декларациях ложную информацию о своих доходах. Антикоррупционная реформа была одним из ключевых условий для евроинтеграции Украины. Если борьба с коррупцией в стране не будет продолжаться, мы можем потерять безвиз с Евросоюзом и не получить очередной транш от МВФ.

Украинский народ поражен таким сокрушительным решением КСУ. 30 октября в Киеве у здания суда состоялась акция протеста.

Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, в котором говорится об увольнении всех судей КСУ.

2 ноября судьи КСУ планируют провести собрание. Что конкретно станет темой их встречи, пока неизвестно.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала