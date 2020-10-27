На рынке недвижимости могут вспыхнуть новые скандалы, а уже в 2021 году ожидается рост цен на 8-12%. Но эксперты предупреждают, что многое будет зависеть от курса доллара и цены материалов.

Сайт 24 канала выяснял, изменятся ли цены на жилье после выборов и чего ждать в 2021 году.

Читайте также Почему риелторы советуют подождать: цены на недвижимость в Украине

Цены после выборов

На рынок недвижимости и ценообразование влияет очень много факторов: начиная с курса валют и заканчивая геополитической ситуацией. Впрочем, аналитики считают, что местные выборы не окажут существенного влияния на цены на жилье.

Максим Орищак, аналитик "Центра Биржевых Технологий", говорит, что совокупность факторов дает основание ждать в ближайшее время стабильных цен на рынке недвижимости, кроме влияния общей инфляции. Продавец не готов продавать дешевле, так как нет нужды срочно избавиться от квадратных метров, то есть снижения цен ждать не приходится.

До конца 2020 года в центральной Украине квадратный метр в среднем будет стоить 26 600 гривен. В западной Украине – 22 600 гривен, в южной части страны около 24 000 гривен. Также стоит обратить внимание, что с начала 2020 года и до сентября в Киеве средняя цена квадратного метра в гривне выросла на 12%, во Львове и Одессе в гривне цены выросли на 16%,

– говорит Орищак.

Виктория Погасий, директор по маркетингу жилого комплекса BASA City, отметила, что выборы в местные органы власти нельзя рассматривать как прямой фактор, влияющий на рынок жилья. Скорее это станет косвенным фактором влияния, который может проявиться в уменьшении предложения (многие застройщики вряд ли рискнут начать проекты до того, как станет понятна эффективность новой власти).

Вполне возможно, что на рынке вспыхнут новые строительные скандалы – как следствие "активности" новоизбранных депутатов, тем более, что сейчас в Киеве лишь чуть более 40% строящихся ЖК не вызывают вопросов по поводу их законности. Но эти косвенные причины вряд ли скажутся на ценовой политике застройщиков,

– поясняет Погасий.

Она добавила, что ситуация со строительством в Киеве и ближайшем пригороде будет довольно стабильной, и это касается не только ноября-декабря 2020 года, но и периода ближайших 2-3 лет.

Прогнозы делать трудно, из-за неопределенности с коронавирусом / Фото Pixabay

Виктория Нерода, эксперт рынка недвижимости, рассказала, что по ее прогнозам, до конца текущего года "вилка" подорожание квадратных метров будет достаточно широкой: от 4-6% на объекты эконом-класса, части объектов комфорт-класса (подорожание преимущественно через влияние растущего курса доллара), около 8-10% на объекты бизнес-класса (за счет курса доллара и подорожание строительных материалов), и до 17-20% в объектах новых форматов (курс доллара, удорожание строительства, повышенный покупательский спрос, высокая степень готовности, надежность застройщиков).

Соотношение спроса и предложения, надежность застройщика, а не результаты выборов в местные органы власти, станет главным двигателем ценовых изменений на первичном рынке жилья,

– говорит Нерода.

Чего ожидать в 2021 году

Чингиз Кишиев, СЕО Caspian Service в Украине, объясняет, что основное влияние на рынок недвижимости в этом году имела именно пандемия коронавируса. А вот в первые 2-3 месяца 2021 года в 60-70% строящихся объектов цены будут оставаться стабильными.

В 2021 году ожидается, что при стабильной экономической и политической ситуации стоимость квадратных метров будет зависеть, прежде всего, от стоимости самого строительства и уровня спроса. Уже сейчас можно говорить о том, что стоимость строительных материалов может увеличится как минимум на 8-10%, что в среднем на 2-3% повышает стоимость квадратных метров,

– говорит Кишиев.

Максим Орищак прогнозирует, что в 2021 году первичный рынок будет под давлением больше, чем вторичный, так как застройщики будут учитывать и изменения в составе участников рынка, и потенциал роста доллара. Стоит учитывать, что под конец года компании на первичном рынке могут проводить сезонные акционные предложения с улучшением ценовых и неценовых условий по покупке жилья.

В востребованных сегментах жилья для ценообразования главными станут: степень готовности и уровень спроса. На данный момент рост цен на комфорт-жилье вряд ли превысит 5-6%. Похожая ситуация и в бизнес-классе. Об этом говорит Виктория Нерода.

"При стабильной стоимости строительства стоимость объектов эконом-класса, как наименее популярного класса жилья, будет соответствовать ценовому уровню октября-ноября текущего года: конечно, возможны незначительные колебания в пределах 1-2%", – добавляет Нерода.

Виктория Погасий говорит, что прогнозы делать трудно, учитывая нестабильную ситуацию с пандемией. Впрочем, по ее мнению в 2021 году стоимость жилья на первичном рынке в среднем может увеличится на 8-12%.

Эксперты говорят, что сейчас благоприятное время, чтобы купить недвижимость / Фото Pixabay

Больше Насколько доступно жилье для аренды в Украине: инфографика

Интересуются ли сейчас украинцы недвижимостью

Эксперты рассказывают, что сейчас на рынке недвижимости сохраняется отложенный спрос. Сергей Родлер, аналитик ТелеТрейд, рассказывает, что в первом полугодии в Украине был существенный спад на рынке недвижимости, а сейчас ситуация постепенно меняется.

Те, кто вынужденно отказался от покупок из-за неопределенности, снова возвращаются на рынок. Можно заметить и активность со стороны людей, которые имеют сбережения в валюте: за счет роста курса они могут купить больше квадратных метров и спешат этим воспользоваться,

– объясняет Родлер.

Он добавляет, что из-за этого стоит ожидать роста цен на жилье, а вот местные выборы, по мнению эксперта, не сильно повлияют на ситуацию. В 2021 году средняя стоимость квадратного метра будет увеличиваться ускоренными темпами: ожидаем подорожания примерно на 15%.

"Совет простой – если есть сбережения, которые хочется защитить от инфляции, и при этом присутствует необходимость в покупке жилья, то сейчас самое время приступить к активным действиям", – добавил Родлер.