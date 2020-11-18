40-летнего жителя Курахово Донецкой области задержали из-за его предполагаемой причастности к убийству маленькой девочки. У мужчины психические расстройства.

Следователи и прокуроры будут требовать избрания для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в полиции Донецкой области. По данным правоохранителей, ужасное убийство ребенка произошло, когда матери девочки не было дома.

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Дочь находилась дома вместе со своим отцом.

Что известно об убийстве 3-летнего ребенка в Донецкой области

Копы утверждают, что житель Курахово несколько раз ударил девочку ножом в шею и живот. От полученных ранений ребенок умер. Спасти ее медики не могли.

Предполагаемого убийцу полицейские задержали с поличным.

По факту смерти ребенка следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Могут не посадить

Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Впрочем, учитывая психические расстройства, которыми страдает злоумышленник, его могут признать невменяемым.