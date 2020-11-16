16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Часто представителям отрасли приходится выполнять работу в прямом эфире. И, конечно же, никто при этом не застрахован от курьезных ситуаций.

Сайт 24 канала собрал подборку самых забавных ситуаций, которые случались с репортерами и телеведущими во время прямых включений.

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Курьез во время уличного включения

Во время последних дней голосования на выборах президента США, в начале ноября 2020 года, журналисты со всего мира съехались в крупнейшие города Штатов, чтобы осветить настроения американцев. Во время одного из уличных включений журналиста телеканала "Украина 24" "атаковал" афроамериканец, который буквально не давал ему возможности рассказать о событиях.

Так, мужчина несколько раз издал безумный стон прямо в ухо корреспонденту, что фактически сорвало репортаж. Ролик стал вирусным в сети.

На журналиста напала свинья

На корреспондента утреннего шоу одного из греческих телеканалов во время включения напала свинья. Рассказывал мужчина о последствиях непогоды в одном из населенных пунктов, чем невероятно заинтересовал животное, которое сбежало с соседней фермы. Так, свинья начала преследовать и кусать репортера. Тот изо всех сил старался оставаться при этом серьезным, в отличие от коллег в студии, которые не смогли сдержать эмоций и искренне посмеялись над этой курьезной ситуацией.

Обман для зрителей

В конце июля 2020 года несколько оконфузились корреспонденты телеканала "1+1", которые освещали захват автобуса с пассажирами террористом в центре Луцка.

С места событий в выпуск новостей включались Соломия Витвицкая и Татьяна Хомич. Так, Соломия Витвицкая рассказывает о происшествии, а после этого передает слово коллеге, которая якобы работает значительно ближе к захваченному автобусу. Однако очень легко заметить, что обе журналистки стоят почти рядом: на заднем плане одно и то же припаркованное авто, деревья и дорожный знак.

Карантинные курьезы

В 2020-м году жесткий локдаун заставил фактически всех людей, в том числе и журналистов, адаптироваться к дистанционной работе. Так, ведущие и корреспонденты проводили прямые включения из своих домов. И, конечно, это время от времени сопровождалось курьезными ситуациями.

Так, в эфире одного из испанских телеканалов за спиной телеведущего появилась обнаженная женщина. Как выяснилось впоследствии, это – его коллега. Однако больше всего вопросов вызвало то, что карантин журналист должен был проводить с другой девушкой. А особенно телеканал возмутила даже не измена работника, а то, что сотрудники нарушили строгие правила самоизоляции, действовавшие в то время в Испании.

Голый парень попал в кадр и во время включения репортера американского телеканала KCRA. Однако, в отличие от предыдущей истории, это был ее муж. А журналистка просто выбрала не самый удачный ракурс для съемки – в зеркале отражается душ с прозрачными стенками.





Журналист ABC во время прямого эфира популярной в США телепередачи "Доброе утро, Америка" рассказывал про дроны, которые доставляют товары во время карантина, без брюк. Причем, в лучших традициях онлайн-собраний, на нем были рубашка и пиджак. Выдали репортера голые ноги, которые были видны в кадре. Видео стало вирусным, а журналисту пришлось оправдываться в Twitter.

У телеведущей выпал зуб

Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию во время ведения выпуска новостей: у нее неожиданно выпал передний зуб. Однако она не растерялась и, спрятав зуб в руке, продолжила программу.

Видео опубликовала одна из зрительниц в Instagram и впоследствии оно распространилось как в украинских, так и иностранных СМИ. Пользователи соцсетей сочувствуют телеведущей и хвалят ее за умение находить выход из неловких ситуаций.

Журналист решил ппривести себя в порядок. Не вовремя

Журналист NBC, готовясь к включению из Сирии, решил улучшить прическу. И ничего лучше, чем сделать это с помощью собственной слюны, ему в голову не пришло. Так, поскольку его несколько раньше времени "включили" в эфир, зрители имели возможность наблюдать, как репортер плюет себе на руку и потом приглаживает волосы. Эту манипуляцию мужчина повторил несколько раз, а потом уточнил у оператора, нормально ли он теперь выглядит.

Это видео в Twitter просмотрели более 8 млн раз.

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S — Valerie Breiman (@ValerieBreiman) March 22, 2019

Грязный и вонючий министр

Вирусным стало и видео курьеза, который случился с ведущей новостей николаевского "35-го телеканала". Она по ошибке прочитала новость из суфлера без паузы и таким образом немного обидела одного из бывших министров.

"Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала", – прочитала ведущая.

Репортер забыл выключить Facebook-маски

Журналист North Carolina TV в прямом эфире рассказывал про аномальный снегопад в Северной Каролине. Однако забыл перед этим выключить AR-маски в Facebook. Так, за минуту он "сменил" ряд образов, чем очень позабавил зрителей: о погоде им рассказывал то колдун, то мишка, то вор с подсвеченным фонариком лицом. Видео стало очень популярным, а в соцсетях начали советовать корреспондентам всегда дополнять сюжеты такими масками.

Ругань во время интервью

Журналист черкасского телеканала "Антенна" Валерий Воротник во время разговора с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко не смог нормально сформулировать вопрос, поэтому в сердцах выдал: "Бл**ь, х**ню какую-то говорю!".

Эту фразу вырезали из выпуска, однако оригинальное видео продолжает распространяться в сети.

Случайно переведенная камера

Во время прямого эфира на американском телеканале Fox News оператор случайно перевел камеру с лица телеведущей на ее грудь в тот момент, когда она с коллегами обсуждала серьезную тему.

Один из мужчин-ведущих стушевался, увидев картинку, тогда как сама женщина начала жестами просить направить объектив снова на ее лицо. В комментариях к видео предполагают, что положение камеры изменилось случайно, но не исключают и своеобразное чувство юмора у оператора.