Международный валютный фонд обнародовал данные по курсу гривны к доллару по паритету покупательной способности. Так, в 2020 году этот курс должен был быть на уровне 7,33 гривны за доллар.

В то же время обменный курс сейчас составляет 27,20 гривны за доллар. Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook.

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Номинальный ВВП, по данным МВФ, на одного украинца в 2020 году в текущих ценах составит 3,425 тысяч долларов, а по паритету покупательной способности – 12,710 тысяч долларов.

При этом ВВП Украины в 2020 году в текущих ценах составит 142,25 миллиардов долларов, а по паритету покупательной способности – 527,9 миллиардов.

Это интересно! По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 10,33 гривен. В январе 2020 года украинская гривна опустилась на 4 позицию с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе. В своем октябрьском обзоре МВФ оценил гривну дороже, чем авторы индекса Биг-Мака.

Что такое индекс Биг-Мака? Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности. Это своеобразное изобретение издания The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд Биг-Мак от Mcdonald's в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты. Эксперты журнала считают, что этот индекс наиболее наглядно оценивает покупательную способность разных валют с помощью стоимости бутерброда благодаря двум причинам: mcdonald's есть в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным обобщением продукта народного хозяйства.

В этом же обзоре Международный валютный фонд дал прогноз по курсу гривны к доллару на период с 2020 до 2025 года.

Согласно прогнозам, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год: 28,12 гривен за доллар (предыдущий прогноз – 28,9 гривен за доллар).

2022 год: 27,96 гривен за доллар (предыдущий прогноз – 28,6 гривен за доллар).

2023 год: 28,10 гривен за доллар (предыдущий прогноз – 28,7 гривен за доллар).

2024 год: 28,10 гривен за доллар (предыдущий прогноз – 28,7 гривен за доллар).

2025 год: 28,10 гривен за доллар (предыдущий прогноз – 28,7 гривен за доллар).

Также МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.