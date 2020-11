В начале 2000-х тренд на эко только зарождался. Сейчас же – стал неотделимой частью философии моды. Бренды подстраиваются под нового потребителя. Компания H&M попыталась это сделать после пожара на швейной фабрике в Бангладеш.

Так в 2019 году 32 модных бренда на саммите "Большой четверки" во Франции подписали документ, согласно которому обязались прилагать больше усилий для уменьшения негативного влияния модной индустрии на окружающую среду. Как бренды масс-маркета меняют и премиум-сегмент – читайте в программе "Корпорации" на 24 канале.

Haute couture и недели моды

Fashion Week, то есть неделя моды – событие продолжительностью в среднем неделю, во время которого дизайнеры и модные дома презентуют свои новые коллекции. До 2016 года весной показывали коллекции осени и зимы, а осенью – одежду следующих весны и лета. За полугодовой промежуток успевали сформировать заказ и завезти коллекции в магазины.

Схема изменилась с переходом на систему "see now – buy now", то есть "увидел и купил" – и одежда все чаще появляется на полках бутиков чуть ли не сразу после презентаций. Проводят же недели моды едва ли не в каждой стране – меняются только масштабы. Вне конкурса – знаменитая "Большая четверка".

Сначала проходит неделя моды в Нью-Йорке, потом в Лондоне, потом в Милане, а тогда в Париже, ведь самый важный город всегда последний. Именно во французской столице проходят показы коллекций haute couture. Термин, несмотря на ошибочное представление, переводится как "высокая мода", или "высокое швейное мастерство", произносится как "от кутюр" на любом языке и с предлогом "от" ничего общего не имеет.



Неделя моды в Париже / Скриншот из видео

Одежду haute couture шьют только в Париже и во время ее изготовления обязательно соблюдют определенные правила. Ее делают лучшие парижские мастера из лучших материалов и обычно это, конечно же, почти полностью ручная работа.

Почему одежда на подиуме выглядит так эксцентрично

"Мода постоянно развивается и все причастные к этой сфере неустанно пытаются создать уникальные образы для показов. Всю такую одежду объединяет одно: она часто совершенно непрактичная, громоздкая и, по моему дилетантскому мнению, до смеха странная", – рассказал автор блога Today I Found Out Саймон Уистлер.



Почему одежда на подиумах странная / Скриншот из видео

Если коротко – дизайнеры работают не только для того, чтобы людям было что надеть. Создание коллекций прежде всего творческий процесс, а одежда обычно рассказывает историю, показывает реакцию на различные виды искусства и даже реагирует на актуальные социальные проблемы.

Если смотреть вне пользователя, эти шоу по существу являются своеобразными площадками для дизайнеров и позволяют продемонстрировать их навыки и умения, показывая то, что можно сделать с определенными тканями и материалами,

– добавил Уистлер.

Дизайнер бренда масс-маркет сегмента посещает модный показ, мониторит тренды и материалы, а также реакцию потенциальных клиентов, к примеру, в инстаграме. Так начинается пошив коллекций для ретейлеров. H&M может провернуть весь этот процесс за считанные недели. А то, что вы купите в любимом масс-маркет магазине, так или иначе будет репликой одежды с Недели моды – правда, сильно видоизмененной.

Редакторы Vogue говорят, что на протяжении многих лет все, кто работает в сфере моды, говорят о том, насколько старомодна система посещения всех этих шоу. Безумное количество людей, которые путешествуют из города в город и тратят сумасшедшие суммы денег. Но как способ ведения бизнеса такая схема просто перестала работать.

Влияние пандемии на бренды

Еще в апреле 2020 года во внеочередном отчете издания Business of Fashion и консалтинговой компании McKinsey рассказали о падении рынка более чем на 40% – это значительно хуже средних докоронавирусных показателей.



Пандемия повлияла на бренды / Фото Getty Images

Пандемия заставила модные бренды полностью переформатировать ведение бизнеса и подстраиваться под новые правила игры. Все массово совершенствовали системы онлайн-заказов, доставки и возвратов. И пытались распродать коллекции, которые из-за карантина было невозможно купить в физических магазинах. Отсюда – безумные весенние распродажи и скидки до 80% на большинство товаров у ритейлеров типа H&M или Zara.

Продажи H&M в марте и апреле 2020 года упали на 50%. В середине апреля закрытыми были около 80% магазинов компании. В начале октября 2020 года H&M сообщили о закрытии 250 магазинов по всему миру.

Экологические проблемы

Швейная промышленность загрязняет окружающую среду больше любой другой. Создают продукт, который на самом деле людям не нужен, стимулируют спрос и создают ощущение того, что если ты не купишь эту вещь сейчас, со временем она станет уже недоступной.

Тренд на экологичность заставил задуматься о реальной ценности вещей и все тщательнее анализировать каждую отдельную единицу, лежащую в шкафу.

На производство одной футболки необходимо 2 700 литров воды. Кроме этого, не все из них изготовлены из органических материалов. Это означает увеличение загрязнения воды и выбросов пестицидов в воду местных жителей, так вдобавок это еще и вредит здоровью людей. которые живут вблизи водных систем. В целом же на нужды фэшн-индустрии нужно 1,5 триллиона литров воды ежегодно.

Быстрая мода не соответствует концепции sustainability, то есть экологической устойчивости. Вместо этого мы продолжаем требовать все новых материалов и производить отходы. Это будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды,

– отметил дизайнер Дэниел Силверстайн.

Проблемы в Бангладеш

Бангладеш – одна из швейных столиц мира. Из-за дешевой рабочей силы и высокого качества работы здесь размещают заказы ведущие компании. Текстильная промышленность Бангладеш по масштабам уступает только Китаю, а экономика страны напрямую зависит от местной швейной индустрии.



Швейная индустрия в Бангладеш / Скриншот из видео

► В 2018 году на экспорте тканей из хлопка и шерсти страна заработала более 30 миллиардов долларов. Это – 84% от общего дохода страны по внешней торговле.

► На 4 500 тысячах швейных фабрик работают более 4 миллионов человек. Зарплаты же остаются мизерными.

► В 2018 году работницы заводов в Бангладеш получали в среднем по 95 долларов в месяц.

► В начале 2019 года тысячи тамошние швеи требовали увеличения минимальной зарплаты. Массовые протесты переросли в столкновения с полицией: рабочие уже десятки лет жалуются на ужасные условия труда.

► В 2013 году произошел масштабный обвал 8-этажного здания недалеко от Дакки, столицы Бангладеш.

► В том же регионе в результате пожара на швейной фабрике погибли более сотни человек в 2012 году. В том же году H&M и испанский Inditex, которые тоже имеют там производства, подписали соглашение об улучшении техники безопасности на своих предприятиях.

Экологическая стабильность H&M

В компании H&M громко заявляют о своей системе экологической стабильности. Еще в 2015 году выпустили рекламу о важности переработки отходов и призывали нарушать правила моды.

Год спустя запустили кампанию World Recycling Week. Цель – в магазинах H&M по всему миру собрать 1000 тонн ненужной одежды.

Скандалы со знаменитостями

Сотрудничество со знаменитостями – важная составляющая маркетинговой стратегии бренда. И это сотрудничество, разумеется, не обходилось без скандалов. Один из самых свежих случаев случился в 2018 году. От сотрудничества с H&M отказался рэпер The Weeknd. Все из-за рекламы.

На казалось бы, обычном фото в интернет-магазине позирует темнокожий мальчик. Но вот надпись на свитере – "Самая крутая обезьянка в джунглях". Компанию сразу же обвинили в расизме, поэтому пришлось извиняться и убрать вещь из ассортимента.



Расистский скандал с H&M / Скриншот с сайтаH&M

В вопросах экологии компания более принципиальна – по крайней мере, на словах.

Мы хотим использовать размеры и масштабы нашей компании, чтобы способствовать изменениям в цикличной и климат-позитивной моде, будучи при этом честной и равноправной компанией,

– написано на сайте бренда.

Хотят, но делают ли? В 2018 году, например, собрали более 20 тысяч тонн текстиля для повторного использования и переработки. Чтобы обеспечить повторное использование большего количества вещей, H&M сотрудничают с организацией по сбору одежды I: CO. Уверяют: ни одна из возвращенных вещей не окажется на свалке.

Но в глобальных масштабах только 20% выброшенной одежды перерабатывают или используют повторно. Это доказывают и данные природозащитной организации Global Fashion Agenda: в соответствии с ними, большинство текстильных отходов или выбрасывают на свалки или сжигают. Так что при поиске решений, как уменьшить негативное влияние на экологию, а тем более при их реализации – надо еще сильно постараться.